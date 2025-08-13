miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 11:34
Justicia.

Condenan a 19 años a Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Se conoce el veredicto en el juicio que Julieta Prandi le inició a su exmarido por violación. &nbsp;

Se conoce el veredicto en el juicio que Julieta Prandi le inició a su exmarido por violación.

 

Tras tres audiencias intensas, los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar leyeron el fallo que establece 19 años de prisión efectiva para Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi. La sentencia contempla la detención inmediata del acusado.

Lee además
Julieta Prandi. video
Juicio.

Julieta Prandi celebró la condena a Claudio Contardi: "Siento que hoy empiezo a vivir"
Quién es Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi denunciado por abuso sexual.
Justicia.

¿Quién es Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi?

Alegatos y pruebas

Durante el juicio, el fiscal Christian Fabio había solicitado una condena de 20 años, mientras que la querella había pedido hasta 50 años por razones técnicas vinculadas al Código Penal. La defensa de Contardi, por su parte, había reclamado la nulidad del proceso y su absolución, sosteniendo que la denuncia era “inventada”.

Julieta Prandi ratificó su denuncia ante el tribunal y reclamó una pena ejemplar. En su declaración, la actriz afirmó: “No estoy pidiendo dinero, me robaron años de vida, fue violencia de todo tipo, sexual, verbal, emocional, económica, psicológica”. Su testimonio y el de familiares y amigos reforzaron la acusación.

Entre los testigos, Mariano Peluffo recordó episodios de angustia de Prandi y el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de Contardi: “Quería dinamitarle su único ingreso”, señaló. Otros testigos describieron la situación de vulnerabilidad de la actriz y la imposibilidad de realizar compras básicas para su hijo.

Momentos de tensión

La última audiencia estuvo marcada por un momento de crisis emocional de Prandi, que debió recibir asistencia médica tras los alegatos finales. Su abogado calificó la escena como “tremenda, desgarradora” y destacó la contención del equipo legal frente a la situación.

Con la lectura del fallo, se puso fin a un proceso judicial que comenzó en 2021, cuando Prandi presentó la denuncia ante la UFI N° 4 de Escobar. La decisión del tribunal confirma la responsabilidad de Contardi y establece la detención inmediata, cerrando una etapa de más de cuatro años de investigación y audiencias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Julieta Prandi celebró la condena a Claudio Contardi: "Siento que hoy empiezo a vivir"

¿Quién es Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi?

Hoy sale el veredicto en el juicio de Julieta Prandi a su exmarido por violación

Fernando Burlando habló de la salud de Julieta Prandi: ¿Qué dijo?

¿Cómo sigue el juicio de Julieta Prandi?

Lo que se lee ahora
Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes. video
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel