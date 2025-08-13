Condenan a 19 años a Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi

Se conoce el veredicto en el juicio que Julieta Prandi le inició a su exmarido por violación.

Tras tres audiencias intensas, los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar leyeron el fallo que establece 19 años de prisión efectiva para Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi. La sentencia contempla la detención inmediata del acusado.

El tribunal consideró probados los episodios de violencia sexual que ocurrieron entre julio de 2015 y marzo de 2018, en la vivienda que compartían en el barrio privado “Septiembre”. La acusación sostenía que los abusos se prolongaron en el tiempo y provocaron un grave daño en la salud mental de la víctima.

Alegatos y pruebas Durante el juicio, el fiscal Christian Fabio había solicitado una condena de 20 años, mientras que la querella había pedido hasta 50 años por razones técnicas vinculadas al Código Penal. La defensa de Contardi, por su parte, había reclamado la nulidad del proceso y su absolución, sosteniendo que la denuncia era “inventada”.

Julieta Prandi ratificó su denuncia ante el tribunal y reclamó una pena ejemplar. En su declaración, la actriz afirmó: “No estoy pidiendo dinero, me robaron años de vida, fue violencia de todo tipo, sexual, verbal, emocional, económica, psicológica”. Su testimonio y el de familiares y amigos reforzaron la acusación.

Entre los testigos, Mariano Peluffo recordó episodios de angustia de Prandi y el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de Contardi: “Quería dinamitarle su único ingreso”, señaló. Otros testigos describieron la situación de vulnerabilidad de la actriz y la imposibilidad de realizar compras básicas para su hijo. Momentos de tensión La última audiencia estuvo marcada por un momento de crisis emocional de Prandi, que debió recibir asistencia médica tras los alegatos finales. Su abogado calificó la escena como “tremenda, desgarradora” y destacó la contención del equipo legal frente a la situación. Con la lectura del fallo, se puso fin a un proceso judicial que comenzó en 2021, cuando Prandi presentó la denuncia ante la UFI N° 4 de Escobar. La decisión del tribunal confirma la responsabilidad de Contardi y establece la detención inmediata, cerrando una etapa de más de cuatro años de investigación y audiencias.

