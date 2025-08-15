viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 10:23
Justicia.

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria al ex marido de Julieta Prandi

El pedido presentado por su nuevo abogado, Fernando Sicilia, fue denegado por la Justicia tras recibir la condena por abuso sexual.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Justicia le negó la prisión domiciliaria a Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi.

La Justicia le negó la prisión domiciliaria a Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi.

Luego de que Claudio Contardi fuera condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi, la Justicia denegó su solicitud de cumplir la pena en prisión domiciliaria. El pedido del ex marido de la modelo había sido presentado este jueves por su nuevo abogado, Fernando Sicilia.

Lee además
Julieta Prandi.
Juicio.

Julieta Prandi celebró la condena a Claudio Contardi: "Siento que hoy empiezo a vivir"
Claudio Contardi cambió tres veces de abogado en el mismo juicio. (Foto: TN/Leandro Heredia).
Justicia.

El exmarido de Julieta Prandi irá a un pabellón de violadores y compartirá sector con el cura Grassi

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental decidió rechazar el hábeas corpus presentado a favor de Contardi, condenado el 13 de agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La defensa había pedido su liberación, pero el tribunal consideró que el recurso debía tramitarse por la vía recursiva ordinaria, y no mediante un hábeas corpus.

Julieta Prandi luego de que se conociera el veredicto en los Tribunales.

Fernando Sicilia, abogado de Claudio Contardi, presentó un hábeas corpus alegando que la detención de su cliente era arbitraria e ilegal, dado que la sentencia aún no estaba firme y no existía riesgo procesal. Señaló además que Contardi acudió voluntariamente a la audiencia donde se dio a conocer el veredicto, que siempre se mantuvo a derecho y que no representaba peligro para la víctima ni su entorno.

La defensa también destacó la situación familiar de Contardi: es padre de tres hijos y de una bebé nacida el 19 de julio de 2025, cuya madre atraviesa un cuadro de depresión. Por ello, solicitó que se consideren la perspectiva de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes al evaluar la solicitud de liberación.

La Justicia le negó la prisión domiciliaria a Contardi, el exmarido de Prandi condenado a 19 años de prisión.

No obstante, la Cámara afirmó que el hábeas corpus constituye un recurso extraordinario, aplicable únicamente cuando la privación de libertad resulta claramente ilegal o arbitraria.

En este caso, la detención fue dictada por el Tribunal que impuso la condena, ejerciendo las facultades que le confiere el Código Procesal Penal, y aún pertenece al plazo vigente para tramitar los recursos ordinarios, según indicó la resolución.

Embed

La indignación de Julieta Prandi

Tras la condena de Claudio Contardi a 19 años de cárcel por abuso sexual, este miércoles, Julieta Prandi se expresó en Telenoche respecto del pedido de arresto domiciliario presentado por el nuevo abogado de su exesposo. “Tengo mucha esperanza en que la Justicia no va a aceptar pedidos ridículos”, expresó la modelo. Y sumó: “Ahora plantean absurdos con tal de anular un juicio, el cual me costó sangre, sudor y lágrimas tener que atravesar”.

En diálogo con Nelson Castro y el equipo de eltrece, Julieta Prandi relató el difícil proceso de presentar una denuncia por abuso sexual contra quien en ese momento era su esposo. “No es no, adentro y fuera del matrimonio -remarcó-. Estar casada no quiere decir que te vas a convertir en un objeto que pueda ser usado como un envase”.

Embed

Asimismo, detalló cuál es su objetivo a futuro: “Yo siento que las víctimas de violencia de género abrazaron esta causa como propia. Estoy tratando de que esto marque un precedente para que a otras no les sea tan difícil llegar a un juicio y encontrar justicia”.

Por otro lado, la modelo cuestionó a Nicolás Márquez, autor de la biografía de Javier Milei, quien había puesto en tela de juicio la credibilidad de su testimonio durante el juicio contra Contardi a través de un post en X, que luego eliminó. “Lo poco que leí me espantó. Me pareció un misógino y violento. Si son ciertas las causas que figuran, es un ser repudiable y abusivo”, expresó Prandi.

Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Por  Redacción de TodoJujuy

Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy
Pronóstico.

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Matías Jurado declarando en el MPA  video
Crimen.

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado: cuáles son los motivos según el Fiscal

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel