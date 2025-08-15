La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria al ex marido de Julieta Prandi

Luego de que Claudio Contardi fuera condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi , la Justicia denegó su solicitud de cumplir la pena en prisión domiciliaria . El pedido del ex marido de la modelo había sido presentado este jueves por su nuevo abogado, Fernando Sicilia .

Justicia. El exmarido de Julieta Prandi irá a un pabellón de violadores y compartirá sector con el cura Grassi

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental decidió rechazar el hábeas corpus presentado a favor de Contardi, condenado el 13 de agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana . La defensa había pedido su liberación , pero el tribunal consideró que el recurso debía tramitarse por la vía recursiva ordinaria , y no mediante un hábeas corpus.

Fernando Sicilia , abogado de Claudio Contardi , presentó un hábeas corpus alegando que la detención de su cliente era arbitraria e ilegal , dado que la sentencia aún no estaba firme y no existía riesgo procesal . Señaló además que Contardi acudió voluntariamente a la audiencia donde se dio a conocer el veredicto, que siempre se mantuvo a derecho y que no representaba peligro para la víctima ni su entorno.

La defensa también destacó la situación familiar de Contardi: es padre de tres hijos y de una bebé nacida el 19 de julio de 2025 , cuya madre atraviesa un cuadro de depresión . Por ello, solicitó que se consideren la perspectiva de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes al evaluar la solicitud de liberación.

No obstante, la Cámara afirmó que el hábeas corpus constituye un recurso extraordinario, aplicable únicamente cuando la privación de libertad resulta claramente ilegal o arbitraria.

En este caso, la detención fue dictada por el Tribunal que impuso la condena, ejerciendo las facultades que le confiere el Código Procesal Penal, y aún pertenece al plazo vigente para tramitar los recursos ordinarios, según indicó la resolución.

La indignación de Julieta Prandi

Tras la condena de Claudio Contardi a 19 años de cárcel por abuso sexual, este miércoles, Julieta Prandi se expresó en Telenoche respecto del pedido de arresto domiciliario presentado por el nuevo abogado de su exesposo. “Tengo mucha esperanza en que la Justicia no va a aceptar pedidos ridículos”, expresó la modelo. Y sumó: “Ahora plantean absurdos con tal de anular un juicio, el cual me costó sangre, sudor y lágrimas tener que atravesar”.

En diálogo con Nelson Castro y el equipo de eltrece, Julieta Prandi relató el difícil proceso de presentar una denuncia por abuso sexual contra quien en ese momento era su esposo. “No es no, adentro y fuera del matrimonio -remarcó-. Estar casada no quiere decir que te vas a convertir en un objeto que pueda ser usado como un envase”.

Asimismo, detalló cuál es su objetivo a futuro: “Yo siento que las víctimas de violencia de género abrazaron esta causa como propia. Estoy tratando de que esto marque un precedente para que a otras no les sea tan difícil llegar a un juicio y encontrar justicia”.

Por otro lado, la modelo cuestionó a Nicolás Márquez, autor de la biografía de Javier Milei, quien había puesto en tela de juicio la credibilidad de su testimonio durante el juicio contra Contardi a través de un post en X, que luego eliminó. “Lo poco que leí me espantó. Me pareció un misógino y violento. Si son ciertas las causas que figuran, es un ser repudiable y abusivo”, expresó Prandi.