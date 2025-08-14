Enviaron al ex marido de Julieta Prandi a la cárcel donde están los rugbiers del caso Baéz Sosa

El exmarido de Prandi fue trasladado a Melchor Romero, la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa.

Claudio Contardi , ex marido de Julieta Prandi y condenado a 19 años de prisión , fue trasladado a la cárcel de Melchor Romero , donde cumplen condena los rugbiers involucrados en el caso Fernando Báez Sosa . El empresario estuvo bajo custodia policial desde el miércoles al mediodía , cuando salió esposado de los Tribunales de Campana tras su condena.

Contardi permaneció algunas horas en la DDI de Zárate-Campana y, debido a la falta de disponibilidad en la alcaidía local , fue luego enviado a la Comisaría N°5 de Matheu , en el partido bonaerense de Escobar , destinada a agresores sexuales .

Este jueves por la mañana , Claudio Contardi fue finalmente internado en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y trasladado a la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero .

“ Podría permanecer allí por un período prolongado ”, indicó una fuente del SPB, aclarando además que su traslado no depende de la disponibilidad de un lugar en el pabellón de violadores de la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana .

De este modo, el exesposo de Julieta Prandi compartirá pabellón con los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020.

Claudio Contardi ya está en la DDI de Zárate-Campana, luego de ser condenado.

Cinco de los acusados fueron sentenciados a cadena perpetua: Máximo Thomsen (25), Matías Benicelli (25), Enzo Comelli (24), Luciano Pertossi (23) y Ciro Pertossi (24).

Los tres restantes recibieron 15 años de prisión como “partícipes secundarios”: Blas Cinalli (23), Ayrton Viollaz (25) y Lucas Pertossi (25).

Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli recibieron 15 años de prisión, por ser partícipes secundarios del homicidio de Báez Sosa.

La nueva maniobra judicial de Claudio Contardi

Tan pronto como se conoció el fallo condenatorio, el exesposo de Julieta Prandi puso en marcha una estrategia legal alternativa, un plan que ya había diseñado antes de conocer su sentencia.

Minutos después de que Claudio Contardi abandonara esposado la parte trasera de los Tribunales de Campana, apareció por la entrada principal Claudio Nitzcaner, quien hasta ese instante ejercía como su abogado defensor.

“Yo no soy más su abogado, pregúntenle a él por qué”, afirmó Nitzcaner frente a la prensa, mostrando enojo y desconcierto ante la inesperada decisión de su antiguo cliente.

Julieta Prandi y Claudio Contardi Julieta Prandi y Claudio Contardi.

Lo cierto es que Contardi ya había comenzado negociaciones con otros letrados para que asumieran su defensa tras la conclusión del juicio. El encargado de asumir la defensa ahora es Fernando Sicilia, quien ya se presentó ante la prensa y adelantó algunos de los argumentos que utilizará para impugnar la sentencia emitida por el Tribunal.

La primera acción que Sicilia intentará será gestionar la prisión domiciliaria, fundamentando su solicitud en que Contardi se convirtió en padre hace menos de un mes y debe cuidar a su hija recién nacida.

Además, en el marco de la apelación, el abogado buscará impulsar un juicio por jurados, una petición que inicialmente habían planteado los letrados de Prandi, pero que tras varias audiencias fue desestimada previamente por el propio Contardi.

El escalofriante relato de Julieta Prandi sobre los abusos de su ex marido.

“No sé por qué no dejaron que el juicio sea por jurados”, expresó Sicilia en sus primeras declaraciones, dejando entrever la línea de acción que seguirá en su estrategia judicial durante las semanas próximas.

El tercer y último eje de su plan apunta a la presentación de pruebas, ya que Sicilia sostiene que no se les permitió incluir la cantidad suficiente de evidencia para el desarrollo del juicio.

Cabe destacar que este mismo argumento había sido planteado previamente por Nitzcaner al inicio del proceso, pero el Tribunal lo rechazó, al considerar que la fase de presentación de pruebas había finalizado antes de comenzar el juicio.