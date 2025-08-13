miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 12:35
Juicio.

Julieta Prandi celebró la condena a Claudio Contardi: "Siento que hoy empiezo a vivir"

El Tribunal condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi por los abusos sufridos por la modelo y conductora Julieta Prandi.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Julieta Prandi.

Julieta Prandi.

Prandi destacó la importancia de que el fallo sirva como mensaje para otras mujeres que atraviesan situaciones similares. “No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia y demostrar todo lo que uno vivió. Someterse a infinidad de pruebas cuando del otro lado no hay nada que los obligue. Espero que las condiciones para las víctimas cambien porque en el medio muchas desisten o nos matan. Hay demasiados femicidios en el país”, sostuvo.

Conmovida, relató que esta decisión judicial significa para ella el inicio de una nueva etapa. “Siento que hoy empiezo a vivir. Es la segunda etapa de mi vida donde puedo elegir y ser feliz. Salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso o si me están siguiendo”.

Julieta Prandi

El impacto en la familia y el entorno cercano

La conductora reveló que sus hijos aún procesan la gravedad de los hechos. “Están en crisis, cayendo, entendiendo la gravedad. Yo no les conté todo. 19 años es una pena ejemplar, podría ser más, pero está bien. Lo importante es que hoy la justicia decidió y se lo llevaron preso”, señaló.

Prandi explicó que todavía vive con medidas de seguridad. “El miedo siempre está. Todavía tengo el botón antipánico y la custodia. Fue todo un desgaste emocional con muchos pedidos de nulidad, necesitaba darle un cierre”.

En un plano más personal, agradeció el apoyo de su pareja, Emanuel Ortega. “Es mi sostén. Justo hoy es nuestro aniversario y este es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme. Me vio padecer mil instancias. Llegar a hoy es un cierre para los dos”.

La visión de Fernando Burlando

El abogado Fernando Burlando consideró que el fallo fue “una condena ajustada a la situación que vio el tribunal” y que “es un caso bisagra”. “Demuestra que hay personas presas de la violencia de género y económica que no pueden salir de esa situación. Es un fallo ejemplificador”, afirmó.

Burlando recordó que habían solicitado una pena mayor. “Nosotros pedimos 50 años por la reiteración de los abusos que sufrió. Pero 19 años es una condena muy dura. Se ve que la vida, la sociedad, su personalidad y sus actitudes no lo ayudan a Contardi”.

El letrado anticipó que evaluarán los próximos pasos. “Esperaremos la lectura de los fundamentos y veremos qué actitud tomamos. Tenemos que pensar también en cómo mejorar los tiempos de la justicia para la sociedad”, remarcó.

