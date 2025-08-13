Hoy sale el veredicto en el juicio de Julieta Prandi a su exmarido por violación

Se conoce el veredicto en el juicio que Julieta Prandi le inició a su exmarido por violación.

Este miércoles , a las 11 de la mañana , se dará lectura a la sentencia contra Claudio Contardi , ex marido de Julieta Prandi , imputado por abuso sexual . El fallo será emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana , integrado por Lucía Leiro , Mariano Aguilar y Daniel Répolo .

Contardi afronta una acusación por violación agravada en un marco de violencia de género y podría recibir una condena de hasta 50 años de prisión . Contardi se presentará en los Tribunales de Campana en condición de libertad , ya que el tribunal rechazó el pedido de prisión preventiva , aunque le impuso varias restricciones .

El empresario tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros y salir del país . Además, se dispuso una consigna policial permanente en la vivienda de Julieta Prandi , junto con custodia personal para ella y su familia . Estas disposiciones están vigentes desde el pasado viernes , fecha en que se realizó la última audiencia de alegatos finales , instancia en la que la fiscalía y la querella plantearon penas diferentes .

El fiscal a cargo del caso, Christian Fabio , reclamó que el imputado reciba una condena de 20 años de cárcel y que su detención se efectúe de manera inmediata . Por su parte, Javier Baños , representante legal de Julieta Prandi , coincidió con los fundamentos presentados por la fiscalía , aunque elevó el pedido y solicitó que al empresario se le imponga una pena de 50 años de prisión .

“Creemos, junto con el equipo de Fernando Burlando, que esta persona es incapaz de ser resocializada, por lo que la pena debe orientarse a la prevención especial negativa, es decir, garantizar la seguridad de Julieta y neutralizar a una persona que consideramos completamente peligrosa", indicó Baños en su alegato.

Julieta Prandi se descompensó cuando daba sus palabras finales en el juicio contra Contardi.

El letrado que representa a la parte querellante señaló que, si el fallo resultara absolutorio, no solo presentará una apelación ante el Tribunal de Casación, sino que también llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En contraposición, el abogado de Claudio Contardi, Claudio Nitzcaner, reclamó al Tribunal que dicte una absolución y, en el supuesto de una condena, solicitó que se imponga la sanción más baja posible.

En su exposición final, el defensor sostuvo que “la pena pedida por el particular damnificado es absolutamente improcedente e infundada. Los dos pedidos de pena son ostensiblemente exagerados”.

Claudio Contardi salió de los Tribunales de Campana por una puerta trasera.

La denuncia de Julieta Prandi contra su exmarido: el camino al juicio

Contardi afrontó el juicio cumpliendo prisión domiciliaria y controlado mediante una tobillera electrónica, tras un trámite judicial que se extendió por más de cinco años. Un año después de la disolución legal de su matrimonio, la modelo presentó una denuncia contra su exesposo y tuvo que atravesar numerosas evaluaciones y peritajes antes de que se iniciara la instancia oral el miércoles 6 de agosto.

Según el testimonio de Prandi, los hechos de maltrato y abuso que relata no cuentan con fechas precisas, aunque se ubican entre 2015 y finales de 2018, todos ocurridos dentro del barrio cerrado “Septiembre”, situado a la vera de la Panamericana.

Tras el nacimiento de Rocco, el menor de los dos hijos que comparten, Contardi habría iniciado conductas de maltrato físico, psicológico y sexual contra quien entonces era su compañera sentimental.

El escalofriante relato de Julieta Prandi sobre los abusos de su ex marido.

Fuerte testimonio de Julieta Prandi

“No puedo ni contar la cantidad de veces que me violó”, fue una de las frases más contundentes de su testimonio en el juicio. Sí logró precisar que las agresiones de este tipo solían darse de noche, al momento de irse a dormir.

En ese período, de acuerdo con lo narrado por Prandi, Contardi no solo cometía abusos sexuales, sino que también la sometía a hostigamiento constante: le ocultaba el teléfono, interrumpía el servicio de internet en la vivienda y la dejaba encerrada, impidiéndole comunicarse o tener contacto con sus seres queridos.

La querella presentó cerca de veinte testigos —incluyendo allegados, familiares y especialistas— que respaldaron la versión de la actriz y evocaron diversos incidentes que vivieron con Contardi.

Los padres de la denunciante, por ejemplo, narraron que apenas lograron sostener a su primer nieto por unos instantes antes de que Contardi se lo arrebatará. En cuanto al segundo nieto, explicaron que no pudieron conocerlo hasta que cumplió cuatro años.

Julieta Prandi Ella relató detalles de la violencia intrafamiliar: “Lo único que quería era estar muerta”, afirmó Julieta Prandi

En contraposición, la defensa llevó a un único testigo: Ángel Pelozo, responsable de la seguridad en el barrio privado donde residía la pareja. Él afirmó haber visto en varias ocasiones a Julieta entrar y salir del complejo, siempre acompañada por Contardi o por un chofer.

Entre las declaraciones más relevantes se encuentran las de los especialistas en salud mental —psicólogos y psiquiatras—. Todos coincidieron en que el testimonio de Julieta Prandi resulta sólido y sin contradicciones. Una profesional llegó a esa conclusión después de mantener 192 encuentros con la actriz.

Con ese escenario, los magistrados Lucía Leiro, Mariano Aguilar y Daniel Répolo deberán resolver cuál será el destino judicial de Claudio Contardi.