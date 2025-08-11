lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 13:39
Justicia.

Fernando Burlando habló de la salud de Julieta Prandi: ¿Qué dijo?

A días de la sentencia contra Claudio Contardi, el abogado de Julieta Prandi habló sobre el estado emocional de la modelo y las medidas de protección pedidas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”. &nbsp;

Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”.

 

Después de una semana intensa y llena de ansiedad, Julieta Prandi atraviesa momentos clave en el juicio que marcará un antes y un después en su vida. La causa por abuso sexual agravado que inició contra su ex pareja y padre de sus hijos, Claudio Contardi, está a punto de definirse.

A solo dos días del fallo, la actriz y presentadora espera la decisión con el apoyo de su círculo cercano y la firme defensa de su abogado, Fernando Burlando. Tras audiencias llenas de tensión, Burlando fue contundente ante los medios: “Es factible el pedido de prisión preventiva”, señaló, destacando que el tribunal cuenta con evidencias importantes que podrían influir en la sentencia definitiva.

La modelo teme por su integridad y la de sus hijos por parte de su exmarido.

Estado del proceso judicial y apoyo a Julieta Prandi

El abogado brindó más información acerca del desarrollo del proceso judicial: “Pasó mucho en el juicio y se habló de Contardi, que de alguna manera, pueden ser pruebas tenidas en cuenta por el tribunal para que, una vez condenado, puedan dictaminar una prisión preventiva”. Además, Burlando habló sobre los plazos judiciales y la natural incertidumbre que enfrenta quien aguarda una resolución legal. “Nosotros vamos a tratar de acelerar esto al máximo, pero pueden pasar de meses a años”, afirmó.

En un ámbito más íntimo, el abogado manifestó su inquietud por el bienestar de Julieta y compartió un episodio reciente que lo llevó a solicitar apoyo oficial: “Cuando estábamos en tribunales y tuvo esa reacción de no querer salir del edificio, en función de las horas que había estado trabajando el tribunal oral, no quise molestar y me comuniqué con el ministro de Seguridad, que él y el área de Género de la provincia estaban al tanto de lo que le ocurría a Julieta y pusieron todo a disposición, desde custodia a botón antipánico”, detalló.

Burlando subrayó la relevancia de que el caso tenga un perfil público visible, pues considera que “cuando no lo es, las mujeres tienen que luchar más”. Con sinceridad, el abogado describió el estado psicológico de Prandi, señalando que atraviesa momentos de autoinfligirse daño, terror y ansiedad. “Es estar en su casa como lo estaba en la anterior, donde tenía el terror de que venía alguien que la podía atacar”.

Al ser consultado sobre los temores que manifestó la actriz respecto a su ex pareja, Burlando se expresó con firmeza: “Es lo que dice Julieta, es una persona que no tiene nada que perder, va a hacer algo. Está convencida que le va a hacer algo a través de terceras personas. No hay margen de duda”.

Testimonio clave de un amigo cercano

La gravedad de la situación cobró mayor relevancia gracias al testimonio de Sebastián Waizer, uno de los amigos más íntimos de Prandi y un pilar clave para que la actriz rompiera el ciclo de violencia y buscara ayuda. Durante su intervención con el panel, el coreógrafo recordó cómo fue notando poco a poco que la realidad de Julieta se volvía insostenible. “Ella me contó lo que estaba pasando y yo me vi en la obligación, me adjudiqué esa responsabilidad. Era el único que sabía”, expresó emocionado.

"No estaba bien de salud", aseguró el amigo de Prandi sobre el estado de la modelo años atrás.

El amigo detalló algunos momentos difíciles que atravesó la actriz en esos años, especialmente durante los talleres y giras que compartían por el país.

“Me pareció raro porque, con esa trayectoria que tenía, estar del lado de la docencia… Después aprendí que eso era un oxígeno para ella de dos o tres días. Viajábamos por todo el país, incluso a Uruguay, y ella en las clases estaba obsesionada con el celular. Yo veía y pensaba que era por los nenes que los dejó con la niñera, no tenía mucho acceso a ella. En el tercer viaje pegamos onda, yo veía que estaba súper tensa, somatizaba, mareada, siempre descompuesta, tomaba agua todo el tiempo, e incluso se ahogaba al dictar la clase. Entonces, yo le hablé a Paul, que era el representante, y le dije que no estaba bien”, rememoró con detalle.

El escalofriante relato de Julieta Prandi sobre los abusos de su ex marido.

La escalada del sufrimiento y el rescate final

El sufrimiento expresado en el testimonio fue aumentando: “Después, me di cuenta de que no estaba bien de salud. Estaba raquítica y, encima, íbamos a provincias que la agasajaban, la invitaban a restaurantes, que luego se cancelaban por el miedo de salir a la habitación o por si llamaba a la habitación y ella no estaba. Él sabía todo”.

Por último, Waizer relató el instante en que la realidad se volvió innegable. “Cuando me lo cuenta fue terrible todo porque se dio en 25 minutos. Fue como una película, lo miraba Paul, no podía hablar nada, y me acuerdo que cuando se abría la puerta del avión, él (Claudio Contardi) estaba ahí con su mirada fulminante, su energía, y ella se ponía pálida. De ser la más cariñosa se transformaba”. El relato terminó recordando el operativo improvisado que logró liberar a Julieta de esa situación de opresión y dominio.

