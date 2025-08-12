martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 16:12
MPA.

El Martinazo: "La materialidad del hecho estaría acreditada", dijo el Fiscal

Se llevó adelante la audiencia contra el propietario del local bailable El Martinazo. En la misma se le hizo conocer las denuncias que pesan en su contra por violencia contra dos mujeres y un hombre en la puerta del boliche.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ministerio Público de la Acusación.

Ministerio Público de la Acusación.

Ministerio Público de la Acusación.
MPA.

El Martinazo: Denunciaron al propietario del boliche y a un personal de seguridad
especialistas de catamarca rastrillaron el pongo en busqueda de restos humanos video
Crimen.

Especialistas de Catamarca rastrillaron El Pongo en búsqueda de restos humanos

El Fiscal dijo además que el denunciado “designó al abogado defensor, el Dr. Vacaflor”, y que “la audiencia indagatoria se realizará el jueves a las 9:30 donde hará su derecho a la defensa”.

Sobre las denuncias, y lo que serán las imputaciones, Lozano sostuvo que “las mismas son en base a evidencias que están en la investigación, a prima facie la materialidad del hecho estaría acreditada”.

Así también el Fiscal sostuvo que “para la acreditación de las imputaciones tenemos las denuncias de las víctimas, informes médicos de los tres denunciantes y tres entrevistas testimoniales”.

Aldo Lozano dijo además que “en el lugar no hay cámara de seguridad pero estamos tratando de ver si hay cámaras de vecinos, se está haciendo un relevamiento pero eso es materia de investigación”.

Por último el Fiscal agregó que “hay otra persona que va a ser imputada y la denuncia que pesa sobre él es por el delito de agresión agravada por el número de participantes conjuntamente con el propietario del local. Surge de la reconstrucción del hecho que habría participado de los golpes con respecto al masculino”.

ALDO LOZANO - TJ

