El Martinazo: "La materialidad del hecho estaría acreditada", dijo el Fiscal

Ministerio Público de la Acusación.

Esta mañana se presentó a la sede del Ministerio Público de la Acusación el propietario del local bailable El Martinazo para conocer la denuncia que pesa sobre él. La misma es “lesiones leves en dos hechos producido contra dos mujeres y un hecho de lesiones agravadas por la cantidad de número de participantes con respecto a un masculino”, adelantó el Fiscal de la causa, Aldo Lozano.

El Fiscal dijo además que el denunciado “designó al abogado defensor, el Dr. Vacaflor”, y que “la audiencia indagatoria se realizará el jueves a las 9:30 donde hará su derecho a la defensa”.

Sobre las denuncias, y lo que serán las imputaciones, Lozano sostuvo que “las mismas son en base a evidencias que están en la investigación, a prima facie la materialidad del hecho estaría acreditada”.

Así también el Fiscal sostuvo que “para la acreditación de las imputaciones tenemos las denuncias de las víctimas, informes médicos de los tres denunciantes y tres entrevistas testimoniales”.

Aldo Lozano dijo además que “en el lugar no hay cámara de seguridad pero estamos tratando de ver si hay cámaras de vecinos, se está haciendo un relevamiento pero eso es materia de investigación”. Por último el Fiscal agregó que “hay otra persona que va a ser imputada y la denuncia que pesa sobre él es por el delito de agresión agravada por el número de participantes conjuntamente con el propietario del local. Surge de la reconstrucción del hecho que habría participado de los golpes con respecto al masculino”. ALDO LOZANO - TJ

