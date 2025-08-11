lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 13:37
MPA.

El Martinazo: Denunciaron al propietario del boliche y a un personal de seguridad

Los denunciados están acusados de violencia de género tras agredir, según la denuncia, a dos mujeres en la puerta del local bailable.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Ministerio Público de la Acusación.

Ministerio Público de la Acusación.

En este marco, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que las denuncias por violencia fueron realizadas en la Seccional 32 por dos mujeres y un hombre quienes sostuvieron que “el hombre intentó entrar al boliche con pantalón deportivo y ahí se armó una trifulca”.

“Ahí sale, según la denuncia, el propietario del local bailable y en la discusión le pega a una de las mujeres y, posteriormente, uno de los patovicas al continuar el conflicto le pega a la otra mujer haciéndola caer al piso”, afirmaron fuentes cercanas del Ministerio Público de la Acusación.

En relación a la investigación, adelantaron que mañana los denunciados conocerán la causa de imputación en las oficinas del Ministerio Público, así también las fuentes confirmaron que “hay una testigo que puso en un grupo de WhatsApp que había visto todo y será llamada para atestiguar”.

También agregaron que “existe otra denuncia de un hombre que dijo que había grabado todo desde el auto y el dueño, o un personal de seguridad, le quitó el teléfono”.

La investigación penal preparatoria está a cargo del fiscal Aldo Lozano del Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo a una de las denunciantes, la misma afirmó que “estábamos celebrando el cumpleaños de una amiga y como el boliche queda cerca de su domicilio, decidimos ir un rato”.

“Como mi pareja tenía un pantalón deportivo, le dijimos al personal que consulte con el dueño si es que él podía ingresar así", y agregó que “salió el dueño del lugar muy alterado y dijo que acá no entra ningún villero. En un momento quiso agredir a mi pareja, por lo que me interpuse y al verme me empujó, lo que también le hizo a mi amiga".

Así también el hombre que denunció la agresión sostuvo que cuando salió a defender a su pareja “veo a uno de los patovicas que corría hacia mí e intento escapar pero otro seguridad me agarró en medio de la calle y me tiró al piso".

"Entre los dos me doblaron los brazos me golpearon, con piñas y patadas, en la cara y todo esto delante del dueño que no detuvo la agresión”, afirmó.

Por último, los denunciantes dijeron que “en total son cuatro las denuncias radicadas, las que radicamos los dos y mi amiga y hay una de otro hombre que habría filmado la agresión y un patovica del lugar lo obligó a borrar el video”, finalizó.

