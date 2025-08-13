miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 10:18
Atención.

Advierten sobre estafa en Jujuy con supuestos subsidios de Agua Potable para jubilados

Desde Agua Potable de Jujuy S.E. advirtieron sobre una estafa a jubilados por supuestos subsidios. Piden no compartir datos personales y rechazan estos anuncios.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Estafas jubilados - Foto alusiva

Estafas jubilados - Foto alusiva

En las últimas horas, Agua Potable de Jujuy S.E. emitió un importante comunicado para advertir sobre una estafa que circula en redes sociales, basada en un supuesto subsidio destinado a jubilados y pensionados. Ante esta situación, la empresa alertó a los usuarios y aclaró que el beneficio es completamente falso.

Lee además
Foto: Gordo Pulgar
Encantador.

Caminando sobre las nubes: la experiencia única de un pueblo de Jujuy
FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional
Beneficio.

FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional

Qué dice el comunicado de Agua Potable sobre la estafa a jubilados

Desde la prestadora del servicio de agua indicaron que, frente a la reciente difusión de publicaciones en redes sociales, se desmiente categóricamente cualquier anuncio relacionado con un subsidio con descuento del 50% para jubilados y pensionados por parte de la empresa.

"Agua Potable de Jujuy informa que no ha realizado ningún anuncio de este tipo y ha confirmado que se ha realizado la denuncia correspondiente ante la circulación de información falsa. Es fundamental que la población se mantenga alerta y no comparta datos personales, ya que esta información falsa podría ser utilizada para realizar estafas", señalaron en el documento.

Embed

Recomendaciones para evitar estafas

  1. Verificar la fuente: antes de compartir cualquier noticia, asegúrense de que provenga de una fuente oficial. Los canales de comunicación de Agua Potable de Jujuy son su sitio web oficial y sus redes sociales verificadas.
  2. No compartir información privada: nunca proporcionen datos personales, como números de cuenta, DNI o claves, a través de enlaces o mensajes sospechosos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caminando sobre las nubes: la experiencia única de un pueblo de Jujuy

FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional

Elecciones en Bolivia: cómo votan los residentes bolivianos en Jujuy

Fentanilo contaminado: ¿Se registraron casos en Jujuy?

El extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

El extraño sitio de Jujuy donde los autos se mueven solos y suben montañas. video
Impresionante.

El extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel