No, esta foto no es de la visita de Javier Milei a Corrientes: es del concierto de Madonna en Río de Janeiro

Corrección: por error se mencionó como 22 de octubre la fecha de la visita de Milei a Corrientes cuando debió decir 11 de octubre

- Luego de que el presidente Javier Milei visitara la provincia de Corrientes en el marco de la campaña electoral, comenzó a circular en redes sociales una imagen con millones de personas atribuida a la convocatoria del mandatario.

- Esto es falso. La foto original pertenece al último concierto de Madonna en Brasil, realizado el 4 de mayo de 2024 en la playa de Copacabana, Río de Janeiro.

-Además, la fotografía no corresponde al paso de Milei por Corrientes. La imagen viral fue tomada de noche, mientras que la estadía del Presidente ocurrió durante la tarde del 11 de octubre en la Costanera Sur.

El 11 de octubre último, el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) visitó la ciudad de Corrientes en la previa de las elecciones legislativas 2025, donde recorrió la Costanera Sur sobre la caja de una camioneta..

En ese contexto, comenzó a circular en redes sociales la foto de un evento multitudinario atribuida a la presencia de Milei en la provincia del Litoral.

Sin embargo, esto es falso. La imagen, que se viralizó en Facebook, no corresponde a la visita del mandatario a la capital correntina, sino al concierto de la cantante Madonna en las playas de Río de Janeiro en 2024.

Esta imagen ya circuló anteriormente cuando Milei realizó un acto en Parque Lezama en septiembre de 2024. En aquella ocasión se le atribuyó al acto del Presidente, pero Chequeado desmintió la desinformación.

La foto no corresponde a la presencia de Milei en Corrientes

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, Corrientes al Día -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- halló una amplia cobertura, entre ellas una nota del diario Agenda Do Poder del año 2024, en la que se destaca: “El espectáculo de Madonna en Copacabana el pasado sábado (4) no solo deleitó a más de 1,6 millones de espectadores…”.

Allí aparece la misma imagen que fue utilizada en redes para atribuir falsamente a Milei una multitudinaria convocatoria en Corrientes, donde en realidad participaron unos 200 simpatizantes.

La foto original, según pudo establecer Corrientes al Día fue tomada el 4 de mayo de 2024 en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, durante el concierto gratuito de la cantante Madonna, al que asistieron alrededor de 1,6 millones de personas. Fue el espectáculo de clausura de su “Celebration Tour”, que conmemoraba sus 40 años de carrera, transmitido en vivo por TV Globo y también disponible online a través de globoplay.globo.com.

Además, la fotografía no corresponde al paso de Milei por Corrientes. La imagen viral fue tomada de noche, mientras que la estadía del Presidente ocurrió durante la tarde del 11 de octubre en la Costanera Sur, como aparece a continuación.

Foto: Corrientes al Día

La imagen viral circuló en septiembre de 2024, pero en aquella ocasión se aseguraba a través del video del concierto de Madonna que se trataba de una imagen filmada en Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires, durante un acto liderado por el presidente Milei. Chequeado desmintió esta desinformación.

No es la primera vez que circulan desinformaciones vinculadas a los actos de La Libertad Avanza en diferentes localidades del país. En esta nota, Chequeado desmintió varios posteos que aseguraban que en el evento de Milei en Entre Ríos había publicado una foto manipulada con IA para simular la presencia de más personas. En agosto, también circuló una desinformación sobre la caravana de Milei en Lomas de Zamora.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.