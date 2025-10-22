La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto en San Salvador de Jujuy

Los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza de Jujuy , Lista 502, encabezaron el acto de cierre de campaña para las elecciones 2025 del próximo domingo 26 de octubre . Fue en un local en Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.

El evento contó con la presencia de los candidatos a una banca en el Congreso, Alfredo Gonzáles, Bárbara Andreussi, Mario Briones, Iván Miranda y Silvia García , más referentes del partido en nuestra provincia y simpatizantes de la lista 502.

El candidato en primer término Alfredo Gonzáles , dijo que “los chicos me han hecho creer de nuevo que hay un país distinto . Es impresionante la cantidad de jóvenes que creen en este proyecto de país. Creen que una Argentina distinta es posible, obviamente no con lo mismo de siempre”.

“Necesitamos seguir creciendo como partido. Somos un partido muy joven, pero creo que eso es lo que representa, las ganas de cambiar este país , de crear un país para los próximos 100 años, que los chicos se puedan capacitar, crecer, vivir en este país y no quieran irse”, destacó Gonzáles.

La Alianza La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto

“Los políticos se han disociado totalmente de la sociedad y hoy por hoy la única alternativa que tenemos es La Libertad de Avanza. Javier Milei nos ha mostrado este modelo de país que es para todos, que es inclusivo, que lo que quiere es que cada argentino tenga un proyecto de vida y que cada uno sea libre de elegir”, indicó.

Sobre la relevancia de ir a votar el domingo, el postulante al Congreso dijo que “la participación ciudadana le da fuerza a la democracia. Cuando no nos levantamos, cuando no ejercemos el derecho democrático, le estamos dejando el país a gente que lo quiere destruir o que tiene otros intereses”.

Señaló que “yo no quería involucrarme, pero me di cuenta que la única forma de cambiar este país es involucrándose y haciendo lo que a cada uno le toca. Les pido a la gente que vayan a votar, que nos acompañen. Es un proyecto nuevo, la gente se pasa la vida diciendo que siempre son los mismos de siempre y ahora no somos los mismos de siempre, somos gente nueva, somos gente joven. Los cinco candidatos queremos un país para nuestros hijos, queremos cambiar este país y es lo que representamos”, cerró.

“Proponemos una nueva Argentina”

La candidata en segundo término Bárbara Andreussi, dijo que “fue la campaña de las propuestas desde La Libertad Avanza, no desde los otros partidos”, subrayó como temas claves el cambio en la ley laboral; la reforma al Código Penal. “Proponemos una nueva Argentina donde el Estado no nos pise la cabeza”.

Sobre la postura del Movimiento Popular Jujeño (MPJ), dijo que ese espacio “está comprometido con el proyecto de país que Javier Milei nos propone, el país de la libertad, el país del progreso, el país soberano. Por eso se suma a La Libertad Avanza para que más diputados y más senadores de todo el país puedan aprobar aquellas leyes, no que el Presidente necesita, que la Argentina necesita”.

Marcó que, en la recorrida con la gente, notó “mucha esperanza. Muchos nos decían que el esfuerzo era grande y así lo sabemos, porque así nos había dicho Javier Milei que iba a ser. Pero todos creen que el esfuerzo vale la pena, que la nueva Argentina merece que hoy nos esforcemos por nosotros, pero sobre todo por nuestros hijos y por nuestros nietos”.

Sobre la importancia de la participación ciudadana el próximo domingo, dijo que “en un sistema democrático representativo, la participación de la gente es fundamental. El que no va a votar se arriesga a que los que votaron otros sean los que los gobiernen”, y pidió que “participen”.

“La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

El senador Ezequiel Atauche aseguró que desde La Libertad Avanza “vamos a empezar a darle al jujeño esa alternativa de cambio real, porque es el momento en que la política se tiene que empezar a amigar con la gente”.

“Es el momento de poder contar con los nuevos legisladores que los puedan representar. Somos el único espacio que ha salido a dar propuestas. Las propuestas de los otros partidos fue romper a Javier Milei, destruir la construcción que estamos haciendo para empezar a resolver las cosas del día a día a la gente”.

Sobre la importancia de ir a votar el domingo, dijo que “necesitamos que vayan a votar, porque el futuro de Argentina y el futuro de Jujuy está en sus manos”, y reiteró: “Nosotros decimos La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

“El esfuerzo estaba valiendo la pena”

El actual diputado Manuel Quintar dijo que la campaña fue “increíble, estamos viendo que el acompañamiento de los chicos. La juventud es impresionante, estamos reviviendo lo que vivimos en el 2023”, dijo en referencia a las elecciones pasadas.

Destacó el trabajo de los candidatos en toda la provincia. “La verdad que todos los candidatos estuvieron al pie del cañón”, y dijo que la gente “es muy consciente de lo que nuestro espacio busca y eso a la gente que supo recibir. Saben que el esfuerzo estaba valiendo la pena y estamos a mitad del río. Si la libertad no avanza, Argentina retrocede”, cerró.