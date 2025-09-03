El presidente Javier Milei aseguró que la estrategia del kirchnerismo y sus aliados de cara a las próximas elecciones es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme” .

Política Javier Milei endureció su discurso frente a empresarios y habló del ataque en Lomas de Zamora

Política. Javier Milei habló tras el ataque a la caravana de La Libertad Avanza: qué dijo

Las declaraciones se dieron en una entrevista concedida a Louis Sarkozy, hijo del exmandatario francés Nicolas Sarkozy, durante un encuentro en la Casa Rosada. La reunión fue organizada por el embajador en Francia, Ian Sielecki.

En el reportaje, Milei afirmó que un buen resultado en la provincia de Buenos Aires significaría “ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo” y dar inicio a lo que definió como “un nuevo siglo dorado de Argentina”.

El mandatario comparó la estrategia de la oposición con la del conquistador Hernán Cortés, al señalar que aplican la lógica de “quemar las naves”, es decir, un enfrentamiento “a todo o nada”.

Contexto de tensión política

Las declaraciones del presidente se conocieron luego de la agresión que sufrió junto a candidatos de La Libertad Avanza en una caravana realizada en Lomas de Zamora, donde fueron atacados con piedras y otros objetos.

En paralelo, el Gobierno bonaerense advirtió que no están dadas las condiciones de seguridad para su participación en un acto previsto en Trujui, partido de Moreno.

Javier Milei acusó al kirchnerismo de buscar "destruir el plan económico" Javier Milei acusó al kirchnerismo de buscar "destruir el plan económico"

Críticas y definiciones

Milei sostuvo que la oposición busca frenar su plan desde distintos frentes: “implica desde tratar de destruir el programa económico en el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme, o inventar cualquier tipo de aberración para desprestigiarme”.

El presidente calificó a estas acciones como “los últimos manotazos de ahogado de un régimen que puede quedar herido de muerte el 7 de septiembre y terminar de sepultarse el 26 de octubre”.

Encuentro con Louis Sarkozy

La entrevista se desarrolló en un contexto político complejo, marcado por las filtraciones de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y por la difusión de escuchas ilegales a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

De hecho, según trascendió, el mandatario se enteró de esos audios minutos antes de iniciar el diálogo con Sarkozy, quien a sus 28 años anunció su candidatura en la ciudad francesa de Menton, en la Costa Azul.

Otros temas abordados

Durante la conversación, que duró cerca de una hora, Milei también habló de su política de austeridad, defendió la “batalla cultural”, elogió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y diferenció entre inmigración e “invasión”.