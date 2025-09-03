miércoles 03 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de septiembre de 2025 - 09:22
Política.

Javier Milei acusó al kirchnerismo de buscar "destruir el plan económico"

El presidente Javier Milei hizo varias declaraciones, entre ellas habló del kirchnerismo y dijo que buscan "destruir el plan económico".

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Javier Milei acusó al kirchnerismo de buscar destruir el plan económico

Javier Milei acusó al kirchnerismo de buscar "destruir el plan económico"

El presidente Javier Milei aseguró que la estrategia del kirchnerismo y sus aliados de cara a las próximas elecciones es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.

Lee además
Javier Milei y su comitiva.
Política.

Javier Milei habló tras el ataque a la caravana de La Libertad Avanza: qué dijo
Javier Milei a la salida del CiCyp (Foto: Jaime Olivos)
Política

Javier Milei endureció su discurso frente a empresarios y habló del ataque en Lomas de Zamora

Las declaraciones se dieron en una entrevista concedida a Louis Sarkozy, hijo del exmandatario francés Nicolas Sarkozy, durante un encuentro en la Casa Rosada. La reunión fue organizada por el embajador en Francia, Ian Sielecki.

“Estamos en un momento bisagra”

En el reportaje, Milei afirmó que un buen resultado en la provincia de Buenos Aires significaría “ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo” y dar inicio a lo que definió como “un nuevo siglo dorado de Argentina”.

El mandatario comparó la estrategia de la oposición con la del conquistador Hernán Cortés, al señalar que aplican la lógica de “quemar las naves”, es decir, un enfrentamiento “a todo o nada”.

Contexto de tensión política

Las declaraciones del presidente se conocieron luego de la agresión que sufrió junto a candidatos de La Libertad Avanza en una caravana realizada en Lomas de Zamora, donde fueron atacados con piedras y otros objetos.

En paralelo, el Gobierno bonaerense advirtió que no están dadas las condiciones de seguridad para su participación en un acto previsto en Trujui, partido de Moreno.

Javier Milei acusó al kirchnerismo de buscar "destruir el plan económico"
Javier Milei acusó al kirchnerismo de buscar

Javier Milei acusó al kirchnerismo de buscar "destruir el plan económico"

Críticas y definiciones

Milei sostuvo que la oposición busca frenar su plan desde distintos frentes: “implica desde tratar de destruir el programa económico en el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme, o inventar cualquier tipo de aberración para desprestigiarme”.

El presidente calificó a estas acciones como “los últimos manotazos de ahogado de un régimen que puede quedar herido de muerte el 7 de septiembre y terminar de sepultarse el 26 de octubre”.

Encuentro con Louis Sarkozy

La entrevista se desarrolló en un contexto político complejo, marcado por las filtraciones de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y por la difusión de escuchas ilegales a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

De hecho, según trascendió, el mandatario se enteró de esos audios minutos antes de iniciar el diálogo con Sarkozy, quien a sus 28 años anunció su candidatura en la ciudad francesa de Menton, en la Costa Azul.

Otros temas abordados

Durante la conversación, que duró cerca de una hora, Milei también habló de su política de austeridad, defendió la “batalla cultural”, elogió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y diferenció entre inmigración e “invasión”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei habló tras el ataque a la caravana de La Libertad Avanza: qué dijo

Javier Milei endureció su discurso frente a empresarios y habló del ataque en Lomas de Zamora

El freno a la obra pública en el gobierno de Javier Milei: 7 casos provinciales que muestran su impacto en la vida diaria

Javier Milei retiró a Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Cristina Kirchner escribió otro duro posteo para Javier Milei: qué dijo

Lo que se lee ahora
Flores amarillas video
Datos.

Qué día se regalan flores amarillas en Argentina y cuál es el origen de esta tradición

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Desde hoy corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Desde hoy corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ (Foto ilustrativa)
Septiembre.

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ

Maltrato animal en San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

Imputan a una mujer por mutilar y matar a su perra preñada y sus cachorros

La mayoría de los chicos de escuelas primarias se conectó a sus clases por celular. video
Comunicado.

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel