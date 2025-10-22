Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Choque en el Acecso Oeste.

Un grave accidente ocurrió este miércoles por la madrugada sobre el Acceso Oeste de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 42, en sentido hacia Luján. Una camioneta Nissan chocó de lleno contra un camión que se encontraba detenido en la banquina y, como consecuencia del fuerte impacto, dos personas perdieron la vida en el acto.

Cómo ocurrió el accidente El siniestro vial se registró cerca de las 5.30, cuando apenas comenzaba a amanecer. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del camión había sentido un ruido extraño en una de las ruedas y decidió detenerse sobre la banquina para revisar el vehículo. En ese momento, una camioneta Nissan que circulaba en la misma dirección intentó sobrepasar a otro automóvil por la derecha y terminó chocando violentamente contra el camión estacionado.

El golpe fue tan fuerte que la camioneta se despegó del asfalto, volcó y terminó a varios metros del lugar del impacto. El vehículo quedó recostado sobre el lado del conductor, con la carrocería completamente destruida.

Las víctimas del choque El conductor y su acompañante, un hombre de 50 años y una mujer de 35, fallecieron en el acto debido a la gravedad de las heridas. Los bomberos voluntarios que acudieron al lugar debieron cortar el techo de la camioneta para poder sacar los cuerpos, ya que ambos habían quedado atrapados entre los restos del vehículo.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente las identidades de las víctimas. Fuentes policiales confirmaron que los dos ocupantes viajaban con el cinturón de seguridad colocado, aunque el impacto resultó fatal. Choque en el Acecso Oeste. Choque en el Acecso Oeste. Demoras y operativo en la zona El accidente provocó un gran operativo en el Acceso Oeste, con demoras de hasta dos kilómetros. Personal de Autopistas del Oeste y de la Policía Vial trabajó durante varias horas para liberar los carriles y retirar los vehículos involucrados. Recién después de las 8 de la mañana se restableció por completo la circulación, aunque el tránsito continuó lento en la zona. Intervención judicial y peritajes El hecho quedó a cargo de la fiscalía de Moreno-General Rodríguez, que dispuso las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro. Los investigadores buscan establecer si el camión se encontraba correctamente señalizado y si la camioneta circulaba a una velocidad mayor a la permitida. Se espera el resultado de los informes técnicos y de las autopsias para avanzar en la causa, caratulada como “doble homicidio culposo”.

