miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 09:41
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Una camioneta se estrelló contra un camión que estaba parado. Las víctimas eran un hombre y una mujer.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Choque en el Acecso Oeste.

Choque en el Acecso Oeste.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro vial se registró cerca de las 5.30, cuando apenas comenzaba a amanecer. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del camión había sentido un ruido extraño en una de las ruedas y decidió detenerse sobre la banquina para revisar el vehículo. En ese momento, una camioneta Nissan que circulaba en la misma dirección intentó sobrepasar a otro automóvil por la derecha y terminó chocando violentamente contra el camión estacionado.

El golpe fue tan fuerte que la camioneta se despegó del asfalto, volcó y terminó a varios metros del lugar del impacto. El vehículo quedó recostado sobre el lado del conductor, con la carrocería completamente destruida.

Las víctimas del choque

El conductor y su acompañante, un hombre de 50 años y una mujer de 35, fallecieron en el acto debido a la gravedad de las heridas. Los bomberos voluntarios que acudieron al lugar debieron cortar el techo de la camioneta para poder sacar los cuerpos, ya que ambos habían quedado atrapados entre los restos del vehículo.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente las identidades de las víctimas. Fuentes policiales confirmaron que los dos ocupantes viajaban con el cinturón de seguridad colocado, aunque el impacto resultó fatal.

Choque en el Acecso Oeste.
Choque en el Acecso Oeste.

Choque en el Acecso Oeste.

Demoras y operativo en la zona

El accidente provocó un gran operativo en el Acceso Oeste, con demoras de hasta dos kilómetros. Personal de Autopistas del Oeste y de la Policía Vial trabajó durante varias horas para liberar los carriles y retirar los vehículos involucrados.

Recién después de las 8 de la mañana se restableció por completo la circulación, aunque el tránsito continuó lento en la zona.

Intervención judicial y peritajes

El hecho quedó a cargo de la fiscalía de Moreno-General Rodríguez, que dispuso las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro. Los investigadores buscan establecer si el camión se encontraba correctamente señalizado y si la camioneta circulaba a una velocidad mayor a la permitida.

Se espera el resultado de los informes técnicos y de las autopsias para avanzar en la causa, caratulada como “doble homicidio culposo”.

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Por  Ramiro Menacho

