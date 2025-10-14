martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 11:16
Siniestro vial.

Choque impactante: manejaba a toda velocidad, chocó un árbol y se produjo un milagro

Las filmaciones captadas durante la noche del domingo hablan por sí solas. Fue un accidente de tránsito de alta gravedad, que hubiera podido resultar fatal.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Circulaba a toda velocidad, chocó un árbol y ocurrió un milagro.

Circulaba a toda velocidad, chocó un árbol y ocurrió un milagro.

Un impactante choque ocurrido durante la noche del domingo quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en Allen. Cerca de las 22 horas, un vehículo que transitaba a alta velocidad por la calle Doctor Velasco, casi en la intersección con Aristóbulo del Valle, perdió la estabilidad y se estrelló de manera contundente contra un árbol.

Lee además
barrio malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Choque en Yala: un auto y un camión colisionaron a la altura de Los Nogales
Ruta Nacional 9.

Choque en Yala: un auto y un camión colisionaron a la altura de Los Nogales

En las grabaciones se puede observar cómo el automóvil rozó peligrosamente el lateral derecho de otro vehículo que circulaba por la misma calle, sin llegar a colisionar. Instantes después, el conductor pierde nuevamente el control y se estrella violentamente contra el árbol, quedando a punto de embestir otra vez al vehículo que había evitado apenas segundos antes.

El hecho ocurrió el domingo por la noche y el conductor habría estado alcoholizado.

De haberse producido la colisión en otro ángulo, el accidente podría haber resultado mortal. Tras los movimientos descontrolados, la camioneta quedó apoyada de costado sobre el pavimento, a apenas unos centímetros del Ford Ka.

Los vecinos de la zona acudieron de inmediato para brindar asistencia al conductor, quien logró salir del vehículo con ayuda. A pesar de la intensidad del choque, no se reportaron lesionados y los daños se limitaron únicamente a los bienes materiales.

Sospechas de alcohol al volante

De acuerdo con los datos preliminares no oficiales, que todavía se encuentran en etapa de verificación, el conductor podría haber circulado bajo la influencia de alcohol, mostrando presuntamente concentraciones elevadas en sangre. Agentes de la policía y del área de tránsito se hicieron presentes en el sitio del accidente, mientras se esperaba la confirmación de los análisis toxicológicos para esclarecer de manera exacta las condiciones en que ocurrió el siniestro.

Dos vehículos perdieron el control y terminaron en los canales de Cipolletti y Fernández Oro

La velada primaveral terminó de manera abrupta para dos familias, cuyos vehículos terminaron dentro del canal de riego que atraviesa Cipolletti y Fernández Oro. Se trata de dos incidentes viales separados: una camioneta Hilux cayó al canal entre los barrios Costa Linda y Costa Esperanza, mientras que otro automóvil descendió al desagüe ubicado sobre la calle Rimelle.

El primer accidente ocurrió cuando una conductora perdió el dominio de su camioneta y terminó sumergida en el canal de riego.

El suceso se registró en la zona limítrofe entre Costa Esperanza y Costa Linda, en Fernández Oro. La mujer circulaba en dirección oeste-este y, a la altura del segundo salto sobre calle Irigoyen, perdió el control del vehículo, precipitando la camioneta al canal. Según los reportes iniciales, la baja visibilidad de la vía contribuyó a que la conductora se desorientara y terminara dentro del cauce.

El primer hecho se registró cuando una conductora perdió el control de su camioneta y cayó al canal de riego.

El parte oficial de la Comisaría Nº46 de Fernández Oro señaló que la pérdida de control se produjo cuando la conductora intentó evitar atropellar a un perro que cruzó repentinamente su camino, acción que provocó que la camioneta cayera al agua del canal.

Según el informe policial, el aviso llegó de manera anónima alrededor de las 21:47 del sábado 11. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y una ambulancia para asistir y evaluar la situación. Sin embargo, tanto la conductora como su acompañante lograron salir por sus propios medios, por lo que no fue necesario trasladarlos a un centro de salud.

La pareja que viajaba en la Toyota Hilux blanca no presentó lesiones de gravedad, lo que descartó de inmediato la necesidad de atención médica. El vehículo sufrió únicamente daños materiales

Otro vehículo en el canal, esta vez en Cipolletti

El segundo accidente se registró durante la mañana del domingo en Cipolletti, cuando un auto familiar Chevrolet con varias personas a bordo terminó dentro de un canal de desagüe ubicado sobre la calle Rimelle.

Según indicaron fuentes policiales, el incidente se produjo alrededor de las 9:30 horas. Por el momento, se desconoce con precisión qué provocó el siniestro, aunque la primera línea de investigación sugiere que una maniobra incorrecta del conductor causó que perdiera el control del vehículo, precipitando su caída dentro del canal de desagüe.

Otro vehículo en el canal, esta vez en Cipolletti.

El auto terminó parcialmente hundido en el canal de desagüe ubicado sobre la calle Rimelle, en Cipolletti. Una segunda línea de investigación indica que el conductor podría haber estado bajo la influencia de alcohol, lo que habría disminuido su capacidad de reacción, coordinación y reflejos, aumentando el riesgo de perder el control del vehículo.

A pesar de que el rodado quedó semi sumergido, los pasajeros lograron salir por sus propios medios y únicamente presentaron lesiones leves, por lo que no fue necesario recibir atención médica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Choque en Yala: un auto y un camión colisionaron a la altura de Los Nogales

Un nene murió en un terrible choque: el auto se partió en dos

Bañarse mal puede afectar la piel, el cabello y la salud: 7 errores comunes y sus soluciones

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Lo que se lee ahora
Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Foto archivo.
Medida.

Gremios docentes de Jujuy se adhieren al paro nacional de este martes

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel