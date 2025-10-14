Choque impactante: manejaba a toda velocidad, chocó un árbol y se produjo un milagro

Un impactante choque ocurrido durante la noche del domingo quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en Allen . Cerca de las 22 horas, un vehículo que transitaba a alta velocidad por la calle Doctor Velasco , casi en la intersección con Aristóbulo del Valle , perdió la estabilidad y se estrelló de manera contundente contra un árbol .

En las grabaciones se puede observar cómo el automóvil rozó peligrosamente el lateral derecho de otro vehículo que circulaba por la misma calle, sin llegar a colisionar. Instantes después, el conductor pierde nuevamente el control y se estrella violentamente contra el árbol , quedando a punto de embestir otra vez al vehículo que había evitado apenas segundos antes.

De haberse producido la colisión en otro ángulo, el accidente podría haber resultado mortal . Tras los movimientos descontrolados , la camioneta quedó apoyada de costado sobre el pavimento , a apenas unos centímetros del Ford Ka .

El hecho ocurrió el domingo por la noche y el conductor habría estado alcoholizado.

Los vecinos de la zona acudieron de inmediato para brindar asistencia al conductor , quien logró salir del vehículo con ayuda. A pesar de la intensidad del choque , no se reportaron lesionados y los daños se limitaron únicamente a los bienes materiales .

Sospechas de alcohol al volante

De acuerdo con los datos preliminares no oficiales, que todavía se encuentran en etapa de verificación, el conductor podría haber circulado bajo la influencia de alcohol, mostrando presuntamente concentraciones elevadas en sangre. Agentes de la policía y del área de tránsito se hicieron presentes en el sitio del accidente, mientras se esperaba la confirmación de los análisis toxicológicos para esclarecer de manera exacta las condiciones en que ocurrió el siniestro.

Dos vehículos perdieron el control y terminaron en los canales de Cipolletti y Fernández Oro

La velada primaveral terminó de manera abrupta para dos familias, cuyos vehículos terminaron dentro del canal de riego que atraviesa Cipolletti y Fernández Oro. Se trata de dos incidentes viales separados: una camioneta Hilux cayó al canal entre los barrios Costa Linda y Costa Esperanza, mientras que otro automóvil descendió al desagüe ubicado sobre la calle Rimelle.

El primer accidente ocurrió cuando una conductora perdió el dominio de su camioneta y terminó sumergida en el canal de riego.

El suceso se registró en la zona limítrofe entre Costa Esperanza y Costa Linda, en Fernández Oro. La mujer circulaba en dirección oeste-este y, a la altura del segundo salto sobre calle Irigoyen, perdió el control del vehículo, precipitando la camioneta al canal. Según los reportes iniciales, la baja visibilidad de la vía contribuyó a que la conductora se desorientara y terminara dentro del cauce.

El primer hecho se registró cuando una conductora perdió el control de su camioneta y cayó al canal de riego.

El parte oficial de la Comisaría Nº46 de Fernández Oro señaló que la pérdida de control se produjo cuando la conductora intentó evitar atropellar a un perro que cruzó repentinamente su camino, acción que provocó que la camioneta cayera al agua del canal.

Según el informe policial, el aviso llegó de manera anónima alrededor de las 21:47 del sábado 11. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y una ambulancia para asistir y evaluar la situación. Sin embargo, tanto la conductora como su acompañante lograron salir por sus propios medios, por lo que no fue necesario trasladarlos a un centro de salud.

La pareja que viajaba en la Toyota Hilux blanca no presentó lesiones de gravedad, lo que descartó de inmediato la necesidad de atención médica. El vehículo sufrió únicamente daños materiales

Otro vehículo en el canal, esta vez en Cipolletti

El segundo accidente se registró durante la mañana del domingo en Cipolletti, cuando un auto familiar Chevrolet con varias personas a bordo terminó dentro de un canal de desagüe ubicado sobre la calle Rimelle.

Según indicaron fuentes policiales, el incidente se produjo alrededor de las 9:30 horas. Por el momento, se desconoce con precisión qué provocó el siniestro, aunque la primera línea de investigación sugiere que una maniobra incorrecta del conductor causó que perdiera el control del vehículo, precipitando su caída dentro del canal de desagüe.

Otro vehículo en el canal, esta vez en Cipolletti.

El auto terminó parcialmente hundido en el canal de desagüe ubicado sobre la calle Rimelle, en Cipolletti. Una segunda línea de investigación indica que el conductor podría haber estado bajo la influencia de alcohol, lo que habría disminuido su capacidad de reacción, coordinación y reflejos, aumentando el riesgo de perder el control del vehículo.

A pesar de que el rodado quedó semi sumergido, los pasajeros lograron salir por sus propios medios y únicamente presentaron lesiones leves, por lo que no fue necesario recibir atención médica.