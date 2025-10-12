domingo 12 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de octubre de 2025 - 11:42
Sucedió anoche.

Trágico accidente en la Ruta Nacional 66

La víctima perdió la vida al intentar cruzar la ruta sin utilizar la pasarela peatonal situada a escasa distancia del lugar del accidente.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Accidente en el acceso sur

Accidente en el acceso sur

Se registró un trágico accidente sobre la Ruta Nacional N° 66, frente a la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, donde un hombre perdió la vida al ser atropellado mientras cruzaba la calzada.

Lee además
FNE 2025: cómo será el operativo de salud del SAME 107
Sociedad.

FNE 2025: cómo será el operativo de salud del SAME 107
Trágico accidente en la Ruta Nacional 66
Salud.

SAME 107: "Más de 500 asistencias en la FNE 2025"

El siniestro ocurrió alrededor de las 21 horas y, según los primeros datos, la víctima intentó cruzar fuera de la pasarela peatonal, ubicada apenas a cien metros del lugar del impacto.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se dirigía caminando hacia la terminal y no alcanzó a percibir la presencia de un vehículo que se aproximaba a alta velocidad. El choque fue tan violento que lo derribó sobre el asfalto, causando su muerte en el acto.

Personal de la Seccional 32°, Bomberos, Seguridad Vial y peritos del Ministerio Público de la Acusación trabajaron en el lugar, realizaron las pericias correspondientes y trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial de Alto Comedero para la identificación oficial. Durante varias horas, el tránsito en la zona permaneció cortado, y el flujo vehicular fue desviado por avenidas alternas para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

SAME 107
FNE 2025: cómo será el operativo de salud del SAME 107

FNE 2025: cómo será el operativo de salud del SAME 107

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: cómo será el operativo de salud del SAME 107

SAME 107: "Más de 500 asistencias en la FNE 2025"

Peregrinación a Río Blanco: cómo será el operativo de salud del SAME 107

Impactante rescate en Yala: el SAME 107 salvó a un montañista perdido en el Cerro Azul

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto

Lo que se lee ahora
domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto
San Salvador de Jujuy.

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Accidente en el acceso sur
Sucedió anoche.

Trágico accidente en la Ruta Nacional 66

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto
San Salvador de Jujuy.

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto

Peregrinación y misa en Río Blanco. video
Religión.

Este domingo se realizará la 3ª peregrinación en honor a la Virgen de Río Blanco

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio
Siniestro.

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel