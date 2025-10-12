Trágico accidente en la Ruta Nacional 66

Accidente en el acceso sur

Se registró un trágico accidente sobre la Ruta Nacional N° 66, frente a la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, donde un hombre perdió la vida al ser atropellado mientras cruzaba la calzada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21 horas y, según los primeros datos, la víctima intentó cruzar fuera de la pasarela peatonal, ubicada apenas a cien metros del lugar del impacto.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se dirigía caminando hacia la terminal y no alcanzó a percibir la presencia de un vehículo que se aproximaba a alta velocidad. El choque fue tan violento que lo derribó sobre el asfalto, causando su muerte en el acto.

Personal de la Seccional 32°, Bomberos, Seguridad Vial y peritos del Ministerio Público de la Acusación trabajaron en el lugar, realizaron las pericias correspondientes y trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial de Alto Comedero para la identificación oficial. Durante varias horas, el tránsito en la zona permaneció cortado, y el flujo vehicular fue desviado por avenidas alternas para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

