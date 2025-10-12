Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto

Agua Potable de Jujuy S.E. detectó una rotura en el acueducto principal que abastece a la zona de Santa Rosa. Para realizar la reparación se interrumpe el servicio de agua potable desde las 14:00 hasta aproximadamente las 22:00. El restablecimiento será paulatino a partir de ese horario.
Barrios afectados por el corte de agua en este domingo
Los barrios alcanzados por el corte son:
- Mariano Moreno,
- San Cayetano,
- EPAM III,
- 790 Viviendas,
- Castañeda,
- Santa Rosa,
- Luján,
- Cnel. Arias
- Alto Gorriti.
Personal de Redes, Acueductos, Logística, Electromecánica y Seguridad e Higiene ya se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente de manera definitiva y normalizar el servicio al 100% en el menor tiempo posible.
Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del agua almacenada y mantenerse atentos a nuevas comunicaciones oficiales. La compañía agradeció la paciencia y comprensión por las molestias ocasionadas.
