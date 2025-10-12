Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto

Agua Potable de Jujuy S.E. detectó una rotura en el acueducto principal que abastece a la zona de Santa Rosa. Para realizar la reparación se interrumpe el servicio de agua potable desde las 14:00 hasta aproximadamente las 22:00. El restablecimiento será paulatino a partir de ese horario.

Barrios afectados por el corte de agua en este domingo Los barrios alcanzados por el corte son:

Mariano Moreno,

San Cayetano,

EPAM III,

790 Viviendas,

Castañeda,

Santa Rosa,

Luján,

Cnel. Arias

Alto Gorriti. Corte de agua Corte de agua en San Salvador de Jujuy. Personal de Redes, Acueductos, Logística, Electromecánica y Seguridad e Higiene ya se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente de manera definitiva y normalizar el servicio al 100% en el menor tiempo posible. La empresa informó que personal de Redes, Acueductos, Logística, Electromecánica y Seguridad e Higiene trabaja en el lugar. El objetivo es solucionar el inconveniente de manera definitiva y normalizar el servicio al 100% en el menor tiempo posible.

Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del agua almacenada y mantenerse atentos a nuevas comunicaciones oficiales. La compañía agradeció la paciencia y comprensión por las molestias ocasionadas.

