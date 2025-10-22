Fiebre amarilla: quiénes deben vacunarse en Jujuy y dónde

Vacunación contra la fiebre amarilla.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que ya se encuentra habilitada la vacunación gratuita contra la fiebre amarilla en la provincia para personas que viajan a zonas endémicas.

La vacuna se aplica por demanda espontánea, sin necesidad de turno previo, y está destinada a individuos de 18 meses a 59 años ; para mayores de 60 años se desaconseja su uso y se puede solicitar un certificado de exención.

Se recomienda aplicarla al menos 10 días antes del viaje.

La inmunización se recomienda especialmente para quienes viajan a países de África y a zonas rurales y selváticas de Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa.

Dónde vacunarse para la fiebre amarilla

En la presente temporada, la dosis podrá solicitarse en los siguientes establecimientos de salud:

• Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá: lunes de 8 a 13:30 horas

• Centro de Especialidades Norte (CEN): martes de 9 a 15 horas

• CEPAM: miércoles de 10 a 16 horas

• CES – Hospital Snopek – Alto Comedero: jueves de 10 a 16 horas

• Hospital Pablo Soria: viernes de 10 a 16 horas

• Hospital Nuestra Señora del Carmen – El Carmen: miércoles de 10 a 16 horas

• Hospital Dr. Arturo Zabala – Perico: miércoles de 10 a 16 horas

• Hospital San Isidro Labrador – Monterrico: miércoles 7:30 a 17 horas

• Hospital Dr. Guillermo Paterson – San Pedro

- Lunes: CAPS Rodeíto de 8 a 14 horas

- Martes: CAPS Providencia y San Juan de Dios de 8 a 14 horas

- Miércoles: CIC de 8 a 14 horas

- Jueves: CAPS La Merced y El Acheral de 8 a 14 horas – CAPS Ejército del Norte de 9 a 17 horas

- Viernes: CAPS Patricios, San Cayetano, Belgrano Santa Rosa, Santa Clara y El Piquete de 8 a 14 horas – CAPS El Lobatón y San Lucas de 8 a 13 horas

• Hospital Nuestra Señor de la Nueva Esperanza – La Esperanza: miércoles de 8 a 14 horas

• Hospital La Mendieta: miércoles de 8 a 13 horas

• Hospital Nuestra Señora del Pilar – El Talar: viernes de 8 a 16 horas

• Hospital Nuestra Señora del Valle – Palma Sola: viernes de 7 a 17 horas

• Hospital Dr. Oscar Orías – Libertador General San Martín:

- Lunes: CAPS Carrillo de 8 a 14 horas

- Martes: CAPS Eva Perón y CIC La Loma de 8 a 14 horas

- Miércoles: CAPS Rivetti y Aredez de 8 a 14 horas

- Jueves: CAPS Alvarado y Santa Rosa de 8 a 14 horas

- Viernes: CAPS Campero de 8 a 14 horas

• Hospital Presbítero Escolástico Zegada – Fraile Pintado: martes de 8.30 a 18 horas

• Hospital Calilegua: miércoles de 8 a 16 horas

• Hospital San Miguel – Yuto: viernes de 8 a 13 horas

• Hospital Salvador Mazza – Tilcara: jueves de 8 a 17:30 horas

• Hospital General Manuel Belgrano – Humahuaca: jueves de 8 a 17 horas

• Hospital Dr. Jorge Uro – La Quiaca: martes y jueves de 8 a 12 horas