Fiebre amarilla: quiénes deben vacunarse en Jujuy y dónde

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que ya se encuentra habilitada la vacunación gratuita contra la fiebre amarilla en la provincia para personas que viajan a zonas endémicas.
La vacuna se aplica por demanda espontánea, sin necesidad de turno previo, y está destinada a individuos de 18 meses a 59 años; para mayores de 60 años se desaconseja su uso y se puede solicitar un certificado de exención.
Se recomienda aplicarla al menos 10 días antes del viaje.
Vacunación contra la fiebre amarilla: para quiénes
La inmunización se recomienda especialmente para quienes viajan a países de África y a zonas rurales y selváticas de Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa.
Fiebre Amarilla
Vacunación contra la fiebre amarilla.
Dónde vacunarse para la fiebre amarilla
En la presente temporada, la dosis podrá solicitarse en los siguientes establecimientos de salud:
• Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá: lunes de 8 a 13:30 horas
• Centro de Especialidades Norte (CEN): martes de 9 a 15 horas
• CEPAM: miércoles de 10 a 16 horas
• CES – Hospital Snopek – Alto Comedero: jueves de 10 a 16 horas
• Hospital Pablo Soria: viernes de 10 a 16 horas
• Hospital Nuestra Señora del Carmen – El Carmen: miércoles de 10 a 16 horas
• Hospital Dr. Arturo Zabala – Perico: miércoles de 10 a 16 horas
• Hospital San Isidro Labrador – Monterrico: miércoles 7:30 a 17 horas
• Hospital Dr. Guillermo Paterson – San Pedro
- Lunes: CAPS Rodeíto de 8 a 14 horas
- Martes: CAPS Providencia y San Juan de Dios de 8 a 14 horas
- Miércoles: CIC de 8 a 14 horas
- Jueves: CAPS La Merced y El Acheral de 8 a 14 horas – CAPS Ejército del Norte de 9 a 17 horas
- Viernes: CAPS Patricios, San Cayetano, Belgrano Santa Rosa, Santa Clara y El Piquete de 8 a 14 horas – CAPS El Lobatón y San Lucas de 8 a 13 horas
• Hospital Nuestra Señor de la Nueva Esperanza – La Esperanza: miércoles de 8 a 14 horas
• Hospital La Mendieta: miércoles de 8 a 13 horas
• Hospital Nuestra Señora del Pilar – El Talar: viernes de 8 a 16 horas
• Hospital Nuestra Señora del Valle – Palma Sola: viernes de 7 a 17 horas
• Hospital Dr. Oscar Orías – Libertador General San Martín:
- Lunes: CAPS Carrillo de 8 a 14 horas
- Martes: CAPS Eva Perón y CIC La Loma de 8 a 14 horas
- Miércoles: CAPS Rivetti y Aredez de 8 a 14 horas
- Jueves: CAPS Alvarado y Santa Rosa de 8 a 14 horas
- Viernes: CAPS Campero de 8 a 14 horas
• Hospital Presbítero Escolástico Zegada – Fraile Pintado: martes de 8.30 a 18 horas
• Hospital Calilegua: miércoles de 8 a 16 horas
• Hospital San Miguel – Yuto: viernes de 8 a 13 horas
• Hospital Salvador Mazza – Tilcara: jueves de 8 a 17:30 horas
• Hospital General Manuel Belgrano – Humahuaca: jueves de 8 a 17 horas
• Hospital Dr. Jorge Uro – La Quiaca: martes y jueves de 8 a 12 horas
