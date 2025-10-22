miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 19:08
Salud.

Fiebre amarilla: quiénes deben vacunarse en Jujuy y dónde

La vacunación es clave para evitar la reintroducción de la enfermedad en nuestro país y se aplica de forma gratuita.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Vacunación contra la fiebre amarilla.

Vacunación contra la fiebre amarilla.

Lee además
El Gobiernoentregó equipamientos para la Policía video
Modernización.

El Gobierno entregó equipamientos para la Policía
Anuncian cortes programados de luz para este miércoles en San Salvador
Servicios.

Este jueves 23 de octubre habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

La vacuna se aplica por demanda espontánea, sin necesidad de turno previo, y está destinada a individuos de 18 meses a 59 años; para mayores de 60 años se desaconseja su uso y se puede solicitar un certificado de exención.

Se recomienda aplicarla al menos 10 días antes del viaje.

Vacunación contra la fiebre amarilla: para quiénes

La inmunización se recomienda especialmente para quienes viajan a países de África y a zonas rurales y selváticas de Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa.

Fiebre Amarilla
Vacunaci&oacute;n contra la fiebre amarilla.

Vacunación contra la fiebre amarilla.

Dónde vacunarse para la fiebre amarilla

En la presente temporada, la dosis podrá solicitarse en los siguientes establecimientos de salud:

• Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá: lunes de 8 a 13:30 horas

• Centro de Especialidades Norte (CEN): martes de 9 a 15 horas

• CEPAM: miércoles de 10 a 16 horas

• CES – Hospital Snopek – Alto Comedero: jueves de 10 a 16 horas

• Hospital Pablo Soria: viernes de 10 a 16 horas

• Hospital Nuestra Señora del Carmen – El Carmen: miércoles de 10 a 16 horas

• Hospital Dr. Arturo Zabala – Perico: miércoles de 10 a 16 horas

• Hospital San Isidro Labrador – Monterrico: miércoles 7:30 a 17 horas

• Hospital Dr. Guillermo Paterson – San Pedro

- Lunes: CAPS Rodeíto de 8 a 14 horas

- Martes: CAPS Providencia y San Juan de Dios de 8 a 14 horas

- Miércoles: CIC de 8 a 14 horas

- Jueves: CAPS La Merced y El Acheral de 8 a 14 horas – CAPS Ejército del Norte de 9 a 17 horas

- Viernes: CAPS Patricios, San Cayetano, Belgrano Santa Rosa, Santa Clara y El Piquete de 8 a 14 horas – CAPS El Lobatón y San Lucas de 8 a 13 horas

• Hospital Nuestra Señor de la Nueva Esperanza – La Esperanza: miércoles de 8 a 14 horas

• Hospital La Mendieta: miércoles de 8 a 13 horas

• Hospital Nuestra Señora del Pilar – El Talar: viernes de 8 a 16 horas

• Hospital Nuestra Señora del Valle – Palma Sola: viernes de 7 a 17 horas

• Hospital Dr. Oscar Orías – Libertador General San Martín:

- Lunes: CAPS Carrillo de 8 a 14 horas

- Martes: CAPS Eva Perón y CIC La Loma de 8 a 14 horas

- Miércoles: CAPS Rivetti y Aredez de 8 a 14 horas

- Jueves: CAPS Alvarado y Santa Rosa de 8 a 14 horas

- Viernes: CAPS Campero de 8 a 14 horas

• Hospital Presbítero Escolástico Zegada – Fraile Pintado: martes de 8.30 a 18 horas

• Hospital Calilegua: miércoles de 8 a 16 horas

• Hospital San Miguel – Yuto: viernes de 8 a 13 horas

• Hospital Salvador Mazza – Tilcara: jueves de 8 a 17:30 horas

• Hospital General Manuel Belgrano – Humahuaca: jueves de 8 a 17 horas

• Hospital Dr. Jorge Uro – La Quiaca: martes y jueves de 8 a 12 horas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno entregó equipamientos para la Policía

Este jueves 23 de octubre habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Elecciones 2025: amplían horarios para entregar DNI en Jujuy antes del domingo

EJESA alertó por estafas que usan su nombre e imagen: cómo operan y qué hacer

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Lo que se lee ahora
Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

Chequeado Corrección: por error se mencionó como 22 de octubre la fecha de la visita de Milei a Corrientes cuando debió decir 11 de octubre
Chequeado.

No, esta foto no es de la visita de Javier Milei a Corrientes: es del concierto de Madonna en Río de Janeiro

Robaron el bastón de la virgen y otras pertenencias del santuario de Río Blanco video
Indignante.

Robaron el bastón de la virgen y otras pertenencias del santuario de Río Blanco

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel