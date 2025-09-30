Alerta por la fiebre amarilla: "Hay que estar atentos"

La posibilidad del reingreso de la fiebre amarilla , enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegipty, generó alerta ante el riesgo en el que se encuentran las zonas del país que limitan con Brasil y Bolivia, aunque no se reportaron casos en el país.

“La fiebre amarilla es un problema que está siempre en latente”, dijo la Directora Provincial de Inmunizaciones, Roxana Fatum . “Es una enfermedad que la contraen los monos y se transmite a través de un mosquito, y cuando hay brotes en los monos, hay riesgo de reintroducción”.

Destacó que el peligro es cuando se viaja a las zonas selváticas , como Misiones, “en el cual está recomendada la vacunación para fiebre amarilla en toda la provincia, no así en las otras provincias del NEA y NOA, como nuestra provincia, que sólo se vacunan los departamentos que tienen selva” .

Destacó que esas zonas son Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara y la zona de Valle Grande, y dijo que la vacuna está disponible. “ Nosotros tenemos dosis de vacuna. Toda la población de estos departamentos está vacunada”.

Atención y monitoreo

Dijo que, ante el riesgo de reintroducción, “hay que estar atentos. Siempre la vigilancia epidemiológica es muy importante”, y agregó que también se monitorea la situación del sarampión tras los casos detectados en Bolivia. “Nosotros en la provincia no registramos casos y Salta tampoco”.

Fatun recalcó que, ante un caso sospechoso de fiebre amarilla, “la notificación rápida es muy importante para poder emitir alertas y así estar haciendo acciones para prevenir”, y subrayó que esta enfermedad es grave y no tiene tratamiento específico.

“No hay un antiviral, porque es un virus el que la produce, no hay un antiviral que actúe como para la gripe. El tratamiento es de sostén, es la lucha del organismo contra el virus, gana el virus, gana el organismo, todo va a depender de las condiciones de la persona que se enferma y de cómo sea su sistema inmunológico”, y marcó que como prevención “tenemos la vacuna que está indicada en nuestra provincia”.

Vacunación fiebre amarilla.jpg Vacunación contra la fiebre amarilla

Qué es la fiebre amarilla y cómo prevenirla

Es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Aunque la mayoría de los casos son leves, algunas personas pueden desarrollar complicaciones graves que incluyen insuficiencia hepática, hemorragias y falla multiorgánica, con una alta tasa de mortalidad.

El virus no se contagia de persona a persona, pero la prevención es clave para evitar riesgos. La vacuna contra la fiebre amarilla es la herramienta más eficaz y se recomienda para quienes visiten zonas de riesgo, que abarcan el 80% del territorio brasileño.

¿Dónde se aplica la vacuna?