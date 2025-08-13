Fiebre amarilla: Jujuy está dentro de la zona endémica y la vacunación seguirá siendo gratis

Fiebre amarilla: dónde vacunarse en Jujuy (Foto ilustrativa)

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que, a partir de ahora, la vacunación contra la fiebre amarilla será gratuita únicamente en las zonas endémicas del país, incluyendo Misiones, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy y Chaco.

También indicaron que quienes viajen al exterior por turismo y necesiten inmunizarse deberán hacerlo en centros privados y afrontar el costo de la misma.

Según informó el Gobierno, "quienes viajen al exterior por turismo podrán vacunarse en los centros privados habilitados pagando por la misma. Esta medida busca garantizar un uso responsable y eficiente de los recursos públicos, priorizando las necesidades sanitarias reales de la población argentina. Los recursos existen y se están orientando hacia una mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud".

Contexto y recomendaciones La vacuna es una sola dosis , brinda protección de por vida , y debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje o exposición en zonas de riesgo.

Se aplica a personas de todas las edades a partir de los 18 meses y hasta los 59 años, 11 meses y 29 días , sin necesidad de dosis de refuerzo y cómo se realiza por demanda espontánea, deben solicitarla preferentemente 10 días antes de la fecha de viaje.

En el caso de personas mayores de 60 años de edad, se desaconseja la aplicación de la dosis por posibilidad frecuente de efectos adversos graves, pudiendo solicitar en ocasión de viaje el certificado de exención de la vacuna en efectores de salud.

image Fiebre amarilla: zona endémica del país. ¿Dónde se aplica la vacuna para la fiebre amarilla? Hospital Pablo Soria los viernes de 10 a 16 horas

CEPAM los miércoles de 10 a 16 horas

Centro de Especialidades Norte (CEN) los martes de 9 a 15 horas

CES en el Hospital Snopek de Alto Comedero, los jueves de 10 a 16 horas

Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá los lunes de 8 a 13:30 horas

Hospital Nuestra Señora del Carmen los miércoles de 10 a 16 horas

Hospital Arturo Zabala de Perico los miércoles de 10 a 16 horas

Hospital San Isidro Labrador de Monterrico los miércoles de 7:30 a 17 horas

Hospital Guillermo Paterson de San Pedro: los lunes en el CAPS Rodeíto de 8 a 14 horas; los martes en el CAPS Providencia y San Juan de Dios de 8 a 14 horas; los miércoles en el CIC de 8 a 14 horas; los jueves en el CAPS La Merced y El Acheral de 8 a 14 horas y en el CAPS Ejército del Norte de 9 a 17 horas y los viernes en el CAPS Patricios, San Cayetano, Belgrano Santa Rosa, Santa Clara y El Piquete de 8 a 14 horas y en el CAPS El Lobatón y San Lucas de 8 a 13 horas

Hospital Nuestra Señor de la Nueva Esperanza de La Esperanza los miércoles de 8 a 14 horas

Hospital La Mendieta los Miércoles de 8 a 13 horas

Hospital Nuestra Señora del Pilar de El Talar los viernes de 8 a 16 horas

Hospital Nuestra Señora del Valle de Palma Sola los viernes de 7 a 17 horas

Hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín los lunes en el CAPS Carrillo de 8 a 14 horas; los martes en el CAPS Eva Perón y CIC La Loma de 8 a 14 horas; los miércoles en el CAPS Rivetti y Aredez de 8 a 14 horas; los jueves en el CAPS Alvarado y Santa Rosa de 8 a 14 horas y los viernes en el CAPS Campero de 8 a 14 horas

Hospital Presbítero Escolástico Zegada de Fraile Pintado los martes de 8.30 a 18 horas

Hospital Calilegua los miércoles de 8 a 16 horas

Hospital San Miguel de Yuto los días viernes de 8 a 13 horas

Hospital Salvador Mazza de Tilcara los jueves de 8 a 17:30 horas

Hospital General Manuel Belgrano de Humahuaca los jueves de 8 a 17 horas

De… pic.twitter.com/22tMIH7GqM — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) August 13, 2025 Qué es la fiebre amarilla y cómo prevenirla Es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Aunque la mayoría de los casos son leves, algunas personas pueden desarrollar complicaciones graves que incluyen insuficiencia hepática, hemorragias y falla multiorgánica, con una alta tasa de mortalidad. El virus no se contagia de persona a persona, pero la prevención es clave para evitar riesgos. La vacuna contra la fiebre amarilla es la herramienta más eficaz y se recomienda para quienes visiten zonas de riesgo, que abarcan el 80% del territorio brasileño.

