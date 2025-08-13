miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 16:38
Salud.

Fiebre amarilla: Jujuy está dentro de la zona endémica y la vacunación seguirá siendo gratis

Nación dispuso que la vacunación gratuita contra la fiebre amarilla sola sea gratuita en seis provincias del país consideradas que están en zona endémica.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Fiebre amarilla: dónde vacunarse en Jujuy (Foto ilustrativa)

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que, a partir de ahora, la vacunación contra la fiebre amarilla será gratuita únicamente en las zonas endémicas del país, incluyendo Misiones, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy y Chaco.

También indicaron que quienes viajen al exterior por turismo y necesiten inmunizarse deberán hacerlo en centros privados y afrontar el costo de la misma.

Según informó el Gobierno, "quienes viajen al exterior por turismo podrán vacunarse en los centros privados habilitados pagando por la misma. Esta medida busca garantizar un uso responsable y eficiente de los recursos públicos, priorizando las necesidades sanitarias reales de la población argentina. Los recursos existen y se están orientando hacia una mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud".

Contexto y recomendaciones

  • La vacuna es una sola dosis, brinda protección de por vida, y debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje o exposición en zonas de riesgo.

  • Se aplica a personas de todas las edades a partir de los 18 meses y hasta los 59 años, 11 meses y 29 días, sin necesidad de dosis de refuerzo y cómo se realiza por demanda espontánea, deben solicitarla preferentemente 10 días antes de la fecha de viaje.

  • En el caso de personas mayores de 60 años de edad, se desaconseja la aplicación de la dosis por posibilidad frecuente de efectos adversos graves, pudiendo solicitar en ocasión de viaje el certificado de exención de la vacuna en efectores de salud.

image
Fiebre amarilla: zona endémica del país.

Fiebre amarilla: zona endémica del país.

¿Dónde se aplica la vacuna para la fiebre amarilla?

  • Hospital Pablo Soria los viernes de 10 a 16 horas
  • CEPAM los miércoles de 10 a 16 horas
  • Centro de Especialidades Norte (CEN) los martes de 9 a 15 horas
  • CES en el Hospital Snopek de Alto Comedero, los jueves de 10 a 16 horas
  • Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá los lunes de 8 a 13:30 horas
  • Hospital Nuestra Señora del Carmen los miércoles de 10 a 16 horas
  • Hospital Arturo Zabala de Perico los miércoles de 10 a 16 horas
  • Hospital San Isidro Labrador de Monterrico los miércoles de 7:30 a 17 horas
  • Hospital Guillermo Paterson de San Pedro: los lunes en el CAPS Rodeíto de 8 a 14 horas; los martes en el CAPS Providencia y San Juan de Dios de 8 a 14 horas; los miércoles en el CIC de 8 a 14 horas; los jueves en el CAPS La Merced y El Acheral de 8 a 14 horas y en el CAPS Ejército del Norte de 9 a 17 horas y los viernes en el CAPS Patricios, San Cayetano, Belgrano Santa Rosa, Santa Clara y El Piquete de 8 a 14 horas y en el CAPS El Lobatón y San Lucas de 8 a 13 horas
  • Hospital Nuestra Señor de la Nueva Esperanza de La Esperanza los miércoles de 8 a 14 horas
  • Hospital La Mendieta los Miércoles de 8 a 13 horas
  • Hospital Nuestra Señora del Pilar de El Talar los viernes de 8 a 16 horas
  • Hospital Nuestra Señora del Valle de Palma Sola los viernes de 7 a 17 horas
  • Hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín los lunes en el CAPS Carrillo de 8 a 14 horas; los martes en el CAPS Eva Perón y CIC La Loma de 8 a 14 horas; los miércoles en el CAPS Rivetti y Aredez de 8 a 14 horas; los jueves en el CAPS Alvarado y Santa Rosa de 8 a 14 horas y los viernes en el CAPS Campero de 8 a 14 horas
  • Hospital Presbítero Escolástico Zegada de Fraile Pintado los martes de 8.30 a 18 horas
  • Hospital Calilegua los miércoles de 8 a 16 horas
  • Hospital San Miguel de Yuto los días viernes de 8 a 13 horas
  • Hospital Salvador Mazza de Tilcara los jueves de 8 a 17:30 horas
  • Hospital General Manuel Belgrano de Humahuaca los jueves de 8 a 17 horas
  • Hospital Jorge Uro de La Quiaca los martes y jueves de 8 a 12 horas
Qué es la fiebre amarilla y cómo prevenirla

Es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Aunque la mayoría de los casos son leves, algunas personas pueden desarrollar complicaciones graves que incluyen insuficiencia hepática, hemorragias y falla multiorgánica, con una alta tasa de mortalidad.

El virus no se contagia de persona a persona, pero la prevención es clave para evitar riesgos. La vacuna contra la fiebre amarilla es la herramienta más eficaz y se recomienda para quienes visiten zonas de riesgo, que abarcan el 80% del territorio brasileño.

