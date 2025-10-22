Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Los alumnos que participarán en la Cena Blanca 2025 eligieron el menú que se servirá durante la tradicional celebración. La decisión surgió de una encuesta digital realizada entre el 17 y el 21 de octubre, que fue enviada a todos los establecimientos educativos de Jujuy. Según los resultados, la mayoría de los egresados se inclinó por el Menú Joven, una opción pensada para los gustos actuales de los estudiantes.
El menú elegido por los egresados jujeños
El Menú Joven fue el más votado por los alumnos de los distintos colegios de la provincia. Esta propuesta gastronómica incluye una recepción con variedad de sándwiches de miga, empanadas y chips salados, seguida de un plato principal a elección entre milanesa con guarnición o sándwich de hamburguesa con papas fritas.
El postre, junto con la bebida libre sin alcohol y la tradicional pata flambeada para el cierre, completan la propuesta que acompañará una de las noches más esperadas del año para los estudiantes jujeños.
La alternativa que no fue seleccionada, conocida como Menú Tradicional, ofrecía una propuesta más clásica. Incluía también una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips salados, pero proponía como plato principal lomo o pollo con papas Mi Glass, además de postre, bebida sin alcohol y pata flambeada al final del evento.
A pesar de su presentación más formal, los alumnos prefirieron la opción joven por su estilo más descontracturado y acorde al espíritu festivo de la jornada.
Próxima etapa: degustación y definición del precio
En los próximos días, las instituciones seleccionadas por sorteo participarán de una degustación de los platos. Esta instancia servirá para ajustar detalles y definir el menú final que se servirá durante la Cena Blanca.
Una vez concluida la degustación, se establecerá también el precio de la tarjeta oficial, con el objetivo de garantizar la organización del evento, que tendrá lugar el 5 de diciembre en Ciudad Cultural, escenario tradicional de la celebración que reúne a los egresados de toda la provincia.
