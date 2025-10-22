miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 18:26
Modernización.

El Gobierno entregó equipamientos para la Policía

Carlos Sadir encabezó el acto de entrega de equipamiento con el objetivo de fortalecer el trabajo de la Policía.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Gobiernoentregó equipamientos para la Policía

El Gobierno entregó equipamientos para la Policía

El Gobierno entregó equipamiento táctico y de protección para la Policía. El acto lo encabezó el gobernador Carlos Sadir, en las instalaciones de la Central de Policía, con el objetivo de modernizar y actualizar los recursos policiales.

Lee además
Robó un autoen Chijra y atacó a policías con un cuchillo
In fraganti.

Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo
amenazo a policias con una barra de hierro y fue detenido
Barrio Belgrano.

Amenazó a policías con una barra de hierro y fue detenido

Carlos Sadir expresó que “es muy importante. Estamos muy contentos porque además significa modernizar el equipamiento, significa que de esta manera nuestra policía va a tener una mejor protección en cada una de sus actuaciones y se ha cambiado muchas cosas”.

En esta etapa, se incorporaron escudos, bastones, trajes antidisturbios, cascos y chalecos balísticos de diferentes niveles de protección, además de esposas metálicas, máscaras antigás y elementos para operativos en escenarios de alto riesgo.

El Gobierno entregó equipamientos para la Policía
El Gobierno entregó equipamientos para la Policía

El Gobierno entregó equipamientos para la Policía

También se sumaron pistolas Taser, subfusiles Scorpion y armamento de última generación, destinados a mejorar la prevención, la respuesta operativa y la capacitación del personal que trabaja en el día a día en la provincia.

“Hemos incorporado lo que son las pistolas Taser que hasta nunca se había usado en la policía y hemos comprado algunas unidades para que se capaciten y vean cómo funcionan y eventualmente compraremos más. Todo el equipamiento nuevo demanda capacitación”, agregó el mandatario provincia en rueda de prensa.

Pulleiro y las nuevas herramientas para la Policia

El secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, afirmó que “no se trata solo de equipamiento, sino de honrar y proteger a quienes nos protegen”, dijo y agregó: “la seguridad exige profesionalismo, vocación y también los mejores recursos”.

Marco que la inversión “es un compromiso del Estado con la vida e integridad de nuestros policías”, y señaló que “este equipamiento de última generación no es un privilegio, es una obligación del Estado, del Gobierno de Jujuy, para sus servidores”.

El Gobierno entregó equipamientos para la Policía
El Gobierno entregó equipamientos para la Policía

El Gobierno entregó equipamientos para la Policía

Consideró que “es la garantía de que cada operativo, cada guardia y cada intervención priorizará siempre su integridad física en el cumplimiento del deber. Esta dotación marca un antes y un después en la capacidad operativa de nuestra fuerza de seguridad”, completó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo

Amenazó a policías con una barra de hierro y fue detenido

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Intentó apuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy

Alerta en ruta 9: un choque entre dos autos generó congestión en el tránsito

Lo que se lee ahora
Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

Chequeado Corrección: por error se mencionó como 22 de octubre la fecha de la visita de Milei a Corrientes cuando debió decir 11 de octubre
Chequeado.

No, esta foto no es de la visita de Javier Milei a Corrientes: es del concierto de Madonna en Río de Janeiro

María Luz Herrera
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel