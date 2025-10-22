El Gobierno entregó equipamientos para la Policía

El Gobierno entregó equipamiento táctico y de protección para la Policía. El acto lo encabezó el gobernador Carlos Sadir, en las instalaciones de la Central de Policía, con el objetivo de modernizar y actualizar los recursos policiales.
Carlos Sadir expresó que “es muy importante. Estamos muy contentos porque además significa modernizar el equipamiento, significa que de esta manera nuestra policía va a tener una mejor protección en cada una de sus actuaciones y se ha cambiado muchas cosas”.
En esta etapa, se incorporaron escudos, bastones, trajes antidisturbios, cascos y chalecos balísticos de diferentes niveles de protección, además de esposas metálicas, máscaras antigás y elementos para operativos en escenarios de alto riesgo.
También se sumaron pistolas Taser, subfusiles Scorpion y armamento de última generación, destinados a mejorar la prevención, la respuesta operativa y la capacitación del personal que trabaja en el día a día en la provincia.
“Hemos incorporado lo que son las pistolas Taser que hasta nunca se había usado en la policía y hemos comprado algunas unidades para que se capaciten y vean cómo funcionan y eventualmente compraremos más. Todo el equipamiento nuevo demanda capacitación”, agregó el mandatario provincia en rueda de prensa.
El secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, afirmó que “no se trata solo de equipamiento, sino de honrar y proteger a quienes nos protegen”, dijo y agregó: “la seguridad exige profesionalismo, vocación y también los mejores recursos”.
Marco que la inversión “es un compromiso del Estado con la vida e integridad de nuestros policías”, y señaló que “este equipamiento de última generación no es un privilegio, es una obligación del Estado, del Gobierno de Jujuy, para sus servidores”.
Consideró que “es la garantía de que cada operativo, cada guardia y cada intervención priorizará siempre su integridad física en el cumplimiento del deber. Esta dotación marca un antes y un después en la capacidad operativa de nuestra fuerza de seguridad”, completó.
