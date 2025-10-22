Anuncian cortes programados de luz para este miércoles en San Salvador

Este jueves 23 de octubre, la empresa EJESA realizará interrupciones del servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Libertador General San Martín en diversos horarios.

Los trabajos que se llevarán adelante desde la empresa serán en dos horarios en la zona centro de San Salvador de Jujuy y de 8 a 13 horas en Libertador.

corte de luz (3) Este jueves 23 de octubre habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas Trabajos en San Salvador de Jujuy (cortes por la madrugada) Fecha: Jueves 23 de octubre

Lugar: San Salvador de Jujuy

Horario: de 1:00 a 6:00

Zona: B° Centro (entre Av. 19 de Abril, Necochea, Belgrano, Senador Pérez) y zonas aledañas. Se llevarán adelante trabajos de renovación y reemplazo de equipos subterráneos, permitiendo seccionar, proteger y controlar los circuitos de media tensión y así asegurar un suministro confiable, con mayor capacidad y seguridad en la red.

corte de luz (2) Trabajos en San Salvador de Jujuy (cortes por la mañana) Fecha: Jueves 23 de octubre

Lugar: San Salvador de Jujuy

Horario: de 7:30 a 12:30

Zona: B° Malvinas (entre Av. 2 de Abril, Puerto Argentino, Av. P. Marshke, Av. Sajama), Servicio Penitenciario No 22 y zonas aledañas. Las cuadrillas trabajarán retirando un árbol que se encuentra en un conductor protegido, esta acción garantizara la seguridad y la confiabilidad del suministro eléctrico en la zona.

corte de luz (1) Trabajos en Libertador General San Martin Fecha: Jueves 23 de octubre

Lugar: Libertador General San Martín

Horario: de 8:00 a 13:00

Zona: Parque Industrial y zonas aledañas. Se actualizarán las instalaciones de Media Tensión incorporando nuevas tecnologías, para renovar y optimizar la red eléctrica, garantizando un suministro más confiable y de mayor calidad en la zona. Canales de contacto Sitio web : ejesa.com.ar

: ejesa.com.ar Línea de teléfono: 0800 888 0077

0800 888 0077 Asistente virtual: VOLT

VOLT SMS: 50150

50150 Whastapp: 388 4613738

388 4613738 Email: [email protected]

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.