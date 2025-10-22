miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 17:00
Servicios.

Este jueves 23 de octubre habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Este jueves, en diferentes horarios, tanto en San Salvador de Jujuy como en la zona de Libertador habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los trabajos que se llevarán adelante desde la empresa serán en dos horarios en la zona centro de San Salvador de Jujuy y de 8 a 13 horas en Libertador.

Este jueves 23 de octubre habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Trabajos en San Salvador de Jujuy (cortes por la madrugada)

  • Fecha: Jueves 23 de octubre
  • Lugar: San Salvador de Jujuy
  • Horario: de 1:00 a 6:00
  • Zona: B° Centro (entre Av. 19 de Abril, Necochea, Belgrano, Senador Pérez) y zonas aledañas.

Se llevarán adelante trabajos de renovación y reemplazo de equipos subterráneos, permitiendo seccionar, proteger y controlar los circuitos de media tensión y así asegurar un suministro confiable, con mayor capacidad y seguridad en la red.

Trabajos en San Salvador de Jujuy (cortes por la mañana)

  • Fecha: Jueves 23 de octubre
  • Lugar: San Salvador de Jujuy
  • Horario: de 7:30 a 12:30
  • Zona: B° Malvinas (entre Av. 2 de Abril, Puerto Argentino, Av. P. Marshke, Av. Sajama), Servicio Penitenciario No 22 y zonas aledañas.

Las cuadrillas trabajarán retirando un árbol que se encuentra en un conductor protegido, esta acción garantizara la seguridad y la confiabilidad del suministro eléctrico en la zona.

Trabajos en Libertador General San Martin

  • Fecha: Jueves 23 de octubre
  • Lugar: Libertador General San Martín
  • Horario: de 8:00 a 13:00
  • Zona: Parque Industrial y zonas aledañas.

Se actualizarán las instalaciones de Media Tensión incorporando nuevas tecnologías, para renovar y optimizar la red eléctrica, garantizando un suministro más confiable y de mayor calidad en la zona.

