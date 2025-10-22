"Hay que hacer un espacio de diálogo entre el gobierno nacional y las provincias"

Teniendo en cuenta que este domingo 26 de octubre los jujeños volvemos a las urnas en el marco de las elecciones legislativas, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, habló sobre lo que se puede esperar a partir del lunes 27 y de la importancia de mantener el diálogo con el gobierno nacional.

Expectativas tras las elecciones En primer lugar, Sadir habló del espacio conformado por el Frente Jujuy Crece: “El espacio lleva sus propuestas pensando en que necesitamos diputados en el Congreso que representen en Jujuy, sus posturas, estamos haciendo un esfuerzo importante”.

Gobernadores de Provincias Unidas. Gobernadores de Provincias Unidas. Sobre Provincias Unidas, Sadir dijo: “Es una muy linda experiencia, somos gobernadores que tenemos una visión de país y un objetivo en común de una Argentina con generación de empleo, que busca dinamizar la microeconomía y potenciar la actividad económica en cada una de nuestras provincias”.

“Creo que la elección va a marcar una composición distinta en el Congreso, habrá nuevos senadores y diputados, pero lo más importante es lograr consensos. Lo importante es ponernos de acuerdo con las medidas y las políticas, hay que hacer un espacio de diálogo entre el gobierno nacional y las provincias. Ya se han hecho muchas modificaciones, pero faltan algunas más- Hay que pensar en el país y en el desarrollo”, cerró Carlos Sadir.

Embed - CARLOS SADIR - Gobernador Jujuy - Análisis de las elecciones 2025 y vínculo con el Gobierno Nacional

