miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 10:39
Política.

"Hay que hacer un espacio de diálogo entre el gobierno nacional y las provincias"

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, sostuvo que tras las elecciones del 26 de octubre, el diálogo con el gobierno nacional debe mejorar.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Hay que hacer un espacio de diálogo entre el gobierno nacional y las provincias

"Hay que hacer un espacio de diálogo entre el gobierno nacional y las provincias"

Teniendo en cuenta que este domingo 26 de octubre los jujeños volvemos a las urnas en el marco de las elecciones legislativas, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, habló sobre lo que se puede esperar a partir del lunes 27 y de la importancia de mantener el diálogo con el gobierno nacional.

Lee además
carlos sadir: tener un pais ordenado empieza por el presupuesto
Política.

Carlos Sadir: "Tener un país ordenado empieza por el presupuesto"
Carlos Sadir en Provincias Unidas.
Encuentro.

"Hay una gran apuesta de nuestro gobierno a seguir desarrollando la minería", dijo Carlos Sadir

Expectativas tras las elecciones

En primer lugar, Sadir habló del espacio conformado por el Frente Jujuy Crece: “El espacio lleva sus propuestas pensando en que necesitamos diputados en el Congreso que representen en Jujuy, sus posturas, estamos haciendo un esfuerzo importante”.

Gobernadores de Provincias Unidas.
Gobernadores de Provincias Unidas.

Gobernadores de Provincias Unidas.

Sobre Provincias Unidas, Sadir dijo: “Es una muy linda experiencia, somos gobernadores que tenemos una visión de país y un objetivo en común de una Argentina con generación de empleo, que busca dinamizar la microeconomía y potenciar la actividad económica en cada una de nuestras provincias”.

“Creo que la elección va a marcar una composición distinta en el Congreso, habrá nuevos senadores y diputados, pero lo más importante es lograr consensos. Lo importante es ponernos de acuerdo con las medidas y las políticas, hay que hacer un espacio de diálogo entre el gobierno nacional y las provincias. Ya se han hecho muchas modificaciones, pero faltan algunas más- Hay que pensar en el país y en el desarrollo”, cerró Carlos Sadir.

Embed - CARLOS SADIR - Gobernador Jujuy - Análisis de las elecciones 2025 y vínculo con el Gobierno Nacional

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carlos Sadir: "Tener un país ordenado empieza por el presupuesto"

"Hay una gran apuesta de nuestro gobierno a seguir desarrollando la minería", dijo Carlos Sadir

Carlos Sadir y el polideportivo del barrio Che Guevara: "Son obras que están cerca de la gente"

Carlos Sadir y la distinción a Maimará: "Esto nos pone en los ojos del mundo"

Elecciones 2025: La Justicia Electoral ordenará publicar los resultados por provincia y no a nivel nacional

Lo que se lee ahora
Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

María Luz Herrera
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel