miércoles 13 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de mayo de 2026 - 09:58
País.

La Corte Suprema quedó en condiciones de resolver la ley de financiamiento universitario

La ley de financiamiento universitario espera una definición de la Corte Suprema tras el reclamo impulsado por universidades nacionales.

Por  Judith Girón
Corte Suprema de la Nación.

Corte Suprema de la Nación.

Cuarta marcha federal universitaria

Cuarta marcha federal universitaria

Lee además
Corte Suprema de la Nación.
País.

La Corte Suprema rechazó el pedido del Gobierno para intervenir en la reforma laboral

El máximo tribunal avanzó este martes en el expediente y las expectativas están puestas en la próxima reunión de acuerdos prevista para el jueves, aunque no existen plazos definidos para una resolución.

El conflicto judicial se originó luego de que el Gobierno nacional cuestionara la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que había sido parcialmente vetada en 2025 y posteriormente ratificada por el Congreso.

Desde el Ejecutivo sostienen que la ley no especifica claramente de qué partidas presupuestarias deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La normativa contempla una actualización automática de las partidas universitarias de acuerdo con la inflación, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes.

También prevé refuerzos presupuestarios destinados a becas estudiantiles, infraestructura y hospitales universitarios.

Sin embargo, la implementación de la ley quedó limitada a partir de la Ley de Presupuesto 2026 y de la Decisión Administrativa 20/2026.

Frente a esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una medida cautelar que obtuvo fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia.

En respuesta, el Gobierno interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema argumentando que la aplicación de algunos artículos de la ley podría generar un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.

Paralelamente, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para exigir la liberación de las transferencias pendientes.

Hasta que la Corte no se expida, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Ejecutivo no está obligado a transferir los fondos reclamados.

Los posibles escenarios que puede definir la Corte Suprema

Fuentes judiciales indicaron que la Corte podría rechazar el recurso presentado por el Gobierno utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mecanismo que le permite desestimar el planteo sin tratar el fondo de la cuestión.

Si eso ocurre, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga al Estado nacional a cumplir con las transferencias previstas por la ley.

La postura del Gobierno tras la marcha universitaria

image
Marcha Federal Universitaria realizada en Plaza de Mayo

Marcha Federal Universitaria realizada en Plaza de Mayo

Luego de la masiva Marcha Federal Universitaria realizada este martes en Plaza de Mayo, el Gobierno nacional minimizó la convocatoria y calificó la movilización como una “marcha política”.

Desde Casa Rosada insistieron en que la protesta fue impulsada por sectores opositores con fines políticos.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que en la movilización participaron dirigentes políticos, sindicales e intendentes “que buscan sacar provecho de una causa noble”.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei siguió la jornada desde la Quinta de Olivos y compartió en redes sociales mensajes críticos contra la protesta, aunque evitó realizar declaraciones públicas sobre la movilización.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Corte Suprema rechazó el pedido del Gobierno para intervenir en la reforma laboral

Las más leídas

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal video
Reclamo.

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal en defensa de la educación pública

Gimnasia de Jujuy cayó en Tucumán pero se mantiene puntero
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cayó en Tucumán pero se mantiene puntero

(Foto de archivo).
Jujuy.

La propuesta del Gobierno a los gremios docentes en paritarias

Choque en Ruta 66. video
Policiales.

Choque en Ruta 66: "La pena que podría tener el conductor es de 2 a 5 años"

Dos jujeñas están entre las heridas por la explosión en Santa Cruz
País.

Explosión en Santa Cruz: confirmaron que dos jujeñas resultaron heridas y están graves

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel