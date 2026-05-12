En vivo: seguí el minuto a minuto de la Marcha Universitaria

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, encabezan la marcha a Plaza de Mayo de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en el marco de la cuarta Marcha Universitaria para pedir que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
Comenzó el acto en Plaza de Mayo
Una multitud presente frente a Casa Rosada cantó el himno a las 17. “La situación es crítica”, marcaron las universidades en un comunicado y piden que se aplique la ley de Financiamiento Universitario. Docentes y alumnos reclaman más presupuesto, mientras el oficialismo aseguró que se trata de una movilización política promovida por la oposición.