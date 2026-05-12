En vivo: seguí el minuto a minuto de la Marcha Universitaria

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Cómo será la marcha en Jujuy

En la provincia la concentración será a las 17 en la Facultad de Ciencias Agrarias y posterior marcha por las calles céntricas de San Salvador. Participarán los diferentes gremios universitarios como UTDUJ y APUNJu además de autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU). Así también diferentes organizaciones sindicales de la provincia, estudiantes y distintos integrantes de la comunidad universitaria.

“Es la cuarta marcha general en defensa de la universidad pública”, dijo Gabriela Gresores, Secretaria Gremial de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU) y agregó que “es en demanda de un financiamiento correcto, no quiere decir un aumento sino que se pueda mantener el financiamiento de las universidades y los salarios de docente y no docentes”.

Piden recomposición salarial y los gremios denuncian que los salarios de docentes y no docentes son los más bajos en más de 20 años y han perdido un 32% de su poder adquisitivo; también presupuesto operativo y alertan sobre una pérdida real del 45,6% en los fondos para el funcionamiento de las facultades desde el año 2000.