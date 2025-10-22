miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 08:00
Alto Comedero.

Alerta en ruta 9: un choque entre dos autos generó congestión en el tránsito

Un nuevo incidente vial se produjo sobre ruta 9 a la altura de la zona de los boliches. Dos autos son los involucrados y se investigan las causas del hecho.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alerta en ruta 9: un choque entre dos autos generó cogestión en el tránsito

Alerta en ruta 9: un choque entre dos autos generó cogestión en el tránsito

La mañana de miércoles comenzó con algunas complicaciones. Un nuevo siniestro vial se registró sobre ruta 9 a la altura de la zona de los boliches en San Salvador de Jujuy.

Lee además
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre
Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Hasta el momento se sabe que fueron dos vehículos los que protagonizaron le hecho ya que ambos se encuentran con importantes daños materiales, por lo que se infiere que habrían chocado entre ambos.

Personal de la Policía motorizada se encuentra en el lugar a fin de ordenar el tránsito que en estos momentos es intenso debido al horario. También llegó al lugar personal del SAME.

Choque en ruta 9

Circular con precaución

Producto del choque, se generó una importante congestión vehicular por lo que se solicita a las personas que tengan que pasar por el lugar, que lo hagan con precaución.

Por el momento se desconocen las causas y se investigan los motivos que generaron este choque entre ambos vehículos. Hasta el momento no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Avanza una nueva etapa de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen

Corte total en el puente internacional fronterizo entre Jujuy y Bolivia

Huevo o carne: cuál es la proteína más elegida por los jujeños

Lo que se lee ahora
Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

María Luz Herrera
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel