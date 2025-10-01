Circular con precaución por ruta 9 por un incidente vial entre un camión y un auto

En horas de la mañana de este miércoles, se registró un incidente vial al pasar el primer puente de ingreso a la ciudad de Palpalá, sobre ruta 9, en sentido Jujuy - Salta. Según informaron testigos, un camión habría derramado ripio sobre la calzada y un automóvil que circulaba por detrás terminó despistándose.

Producto de la maniobra, el conductor, que resultó ileso, terminó perdiendo la rueda izquierda trasera del Fiat 500 y algunos daños en el auto, pero ninguno de gravedad.

INCIDENTE VIAL

Estado del tránsito Personal de Seguridad Vial se encuentra trabajando en la zona para organizar la circulación y evitar nuevos accidentes, ya que aún permanecen restos de ripio en el lugar.

Recomendaciones Se solicita a los conductores transitar con extrema precaución en ese sector, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal presente hasta que se despeje completamente la calzada.

