miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 08:47
Sentido Jujuy - Salta.

Circular con precaución por ruta 9 por un incidente vial entre un camión y un auto

Un camión habría perdido parte de su carga, se trata de ripio, lo que originó que un auto que venía por detrás, termine derrapando sobre ruta 9.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Diseño sin título - 2025-10-01T083849.635
Producto de la maniobra, el conductor, que resultó ileso, terminó perdiendo la rueda izquierda trasera del Fiat 500 y algunos daños en el auto, pero ninguno de gravedad.

INCIDENTE VIAL

Estado del tránsito

Personal de Seguridad Vial se encuentra trabajando en la zona para organizar la circulación y evitar nuevos accidentes, ya que aún permanecen restos de ripio en el lugar.

Recomendaciones

Se solicita a los conductores transitar con extrema precaución en ese sector, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal presente hasta que se despeje completamente la calzada.

