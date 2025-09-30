Accidente en Ruta 9: una camioneta volcó y dejó un herido grave

Durante la mañana de este lunes se registró un nuevo siniestro vial en la Ruta Nacional 9, a la altura de los kilómetros 1883 y 1885, en el tramo comprendido entre Tres Cruces y Abra Pampa.

El vehículo involucrado fue un Renault Kangoo que circulaba en sentido norte-sur y que volcó a pocos kilómetros de llegar a la localidad de Tres Cruces.

tres cruces 22.jpg

Dos ocupantes y un herido de gravedad En la camioneta viajaban dos ocupantes, quienes lograron sobrevivir al impacto. Si bien no hubo víctimas fatales, uno de ellos sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica.

Recomendaciones para los conductores Las autoridades recordaron a los conductores la necesidad de extremar las precauciones al transitar por la zona, respetando las velocidades máximas y evitando maniobras riesgosas en sectores de alto peligro.

