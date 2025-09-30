martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 09:27
Hecho vial.

Accidente en Ruta 9: una camioneta volcó y dejó un herido grave

El hecho se produjo entre Abra Pampa y Tres Cruces, sobre ruta 9. Uno de los dos ocupantes de la camioneta, terminó con heridas graves por los golpes.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Durante la mañana de este lunes se registró un nuevo siniestro vial en la Ruta Nacional 9, a la altura de los kilómetros 1883 y 1885, en el tramo comprendido entre Tres Cruces y Abra Pampa.

El vehículo involucrado fue un Renault Kangoo que circulaba en sentido norte-sur y que volcó a pocos kilómetros de llegar a la localidad de Tres Cruces.

tres cruces 22.jpg

Dos ocupantes y un herido de gravedad

En la camioneta viajaban dos ocupantes, quienes lograron sobrevivir al impacto. Si bien no hubo víctimas fatales, uno de ellos sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades recordaron a los conductores la necesidad de extremar las precauciones al transitar por la zona, respetando las velocidades máximas y evitando maniobras riesgosas en sectores de alto peligro.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Por  Ramiro Menacho

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este martes 30 de septiembre: lugares y horarios

Foto ilustrativa. video
Fauna.

Incendio en Cerro Azul: advierten por el desplazamiento de animales hacia zonas pobladas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Cronograma de pagos de ANSES.
País.

Cuándo cobro ANSES octubre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel