11 de octubre de 2025 - 17:18
Política.

La Cámara Nacional Electoral postergó la decisión de reimprimir las boletas de La Libertad Avanza

La apelación del Gobierno para reimprimir la Boleta Única de Papel fue devuelta por la CNE a la Junta Electoral bonaerense por errores procesales, lo que retrasa cualquier resolución.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Camara Nacional Electoral.
Fiscal Electoral se opone a que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza
Política.

Fiscal Electoral se opone a que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza
Diego Santilli.
Bs. As.

La Cámara Electoral aprobó que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

El presidente del organismo, Daniel Bejas, explicó que antes de emitir una resolución definitiva es indispensable que la Junta electoral bonaerense incluya en el expediente la opinión de los demás partidos políticos involucrados, garantizando así el derecho de defensa y el principio de bilateralidad.

La Cámara ordenó devolver el expediente para que la Junta subsane los defectos procesales, corriendo traslado a las agrupaciones políticas que competirán en el distrito. Solo luego de cumplirse ese paso podrá avanzar el trámite y emitirse un dictamen del fiscal electoral, previo a un nuevo pronunciamiento del tribunal.

Este retraso complica los tiempos para que las nuevas boletas, en caso de aprobarse la reimpresión, sean distribuidas antes de los comicios del 26 de octubre.

La controversia judicial se da en medio del fallo previo de la CNE que confirmó que Diego Santilli deberá encabezar la lista de La Libertad Avanza para diputados nacionales en Buenos Aires, en lugar de Karen Reichardt, tras la renuncia de José Luis Espert.

El Gobierno había apelado la decisión de la Junta Bonaerense de no reimprimir las boletas, alegando que la imagen de Espert no debería seguir figurando en las papeletas al haber renunciado.

Mientras tanto, la boleta única en papel que se utilizará en las elecciones mantiene por ahora la imagen de Espert, ante la imposibilidad de modificarla sin una resolución firme

