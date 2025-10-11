La Cámara Electoral aprobó que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

Diego Santilli.

La Cámara Nacional Electoral resolvió este sábado que Diego Santilli sea quien encabece la boleta de La Libertad Avanza (LLA) para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, revocando un fallo de primera instancia que había ordenado poner a Karen Reichardt como titular de la lista ante la renuncia de José Luis Espert.

El juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, había rechazado el pedido de modificación del orden de la lista, sosteniendo que la vacancia originada por renuncia no afectaba la paridad de género aplicable en ese puesto inicial.

Sin embargo, el tribunal de alzada consideró que dicho argumento se apartaba de la normativa vigente: aludió expresamente a la ley 27.412 de paridad de género y al decreto reglamentario 171/2019, que estipulan que las sustituciones en listas electorales deben respetar el género del candidato reemplazado.

El fallo señala además que el juez Ramos Padilla se apartó de una interpretación constitucional y jurisprudencial vigente al declarar inconstitucional una aplicación normativa sin fundamentos suficientes. Advirtió que la vacancia por renuncia no justifica excepción alguna frente al mandato de garantizar igualdad de oportunidades para candidatas y candidatos del mismo género.

La decisión de la Cámara obliga a que el juzgado de primera instancia ajuste la nómina de candidatos oficiales para adecuarse al nuevo orden. Mientras tanto, persiste un reclamo del Gobierno para reimprimir boletas con la nueva disposición, aunque fuentes judiciales adelantaron que dicho pedido no prosperará debido a la proximidad de los comicios y las dificultades logísticas.

