sábado 11 de octubre de 2025

11 de octubre de 2025 - 13:48
Bs. As.

La Cámara Electoral aprobó que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

En un fallo de cámara, se revocó la decisión judicial previa que asignaba como primer candidato a Karen Reichardt tras la renuncia de José Luis Espert.

Por  Federico Franco
El juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, había rechazado el pedido de modificación del orden de la lista, sosteniendo que la vacancia originada por renuncia no afectaba la paridad de género aplicable en ese puesto inicial.

Sin embargo, el tribunal de alzada consideró que dicho argumento se apartaba de la normativa vigente: aludió expresamente a la ley 27.412 de paridad de género y al decreto reglamentario 171/2019, que estipulan que las sustituciones en listas electorales deben respetar el género del candidato reemplazado.

El fallo señala además que el juez Ramos Padilla se apartó de una interpretación constitucional y jurisprudencial vigente al declarar inconstitucional una aplicación normativa sin fundamentos suficientes. Advirtió que la vacancia por renuncia no justifica excepción alguna frente al mandato de garantizar igualdad de oportunidades para candidatas y candidatos del mismo género.

