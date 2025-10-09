Rechazaron reimprimir las boletas y José Luis Espert seguirá en la de La Libertad Avanza

En una decisión clave para las elecciones del 26 de octubre , la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires desestimó el pedido de reimpresión de las boletas para eliminar la imagen de José Luis Espert , quien había renunciado como cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) .

Determinaron que no corresponde reimprimir el material electoral ya confeccionado , y mantuvo que debe aplicarse un corrimiento “natural” de los candidatos dentro de la lista, sin alterar el orden original en cuanto a las categorías de género.

El Gobierno había solicitado que Diego Santilli reemplazara a Espert en el primer lugar de la boleta, acompañado del pedido de reimpresión masiva. Ese planteo fue rechazado por Ramos Padilla.

Ahora, la apelación presentada por los apoderados de LLA fue concedida por el juez, y la causa pasó a la Cámara Nacional Electoral para su definición. Pese a ese avance procesal, las posibilidades logísticas de modificar las boletas a semanas de los comicios son mínimas.

Mientras tanto, en las boletas ya impresas aparecerá la imagen de Espert como candidato, aunque no sea el postulante activo.