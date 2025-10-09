jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 12:29
Importante.

Allanan el despacho y la casa de José Luis Espert

Allanan el despacho y la casa de José Luis Espert en la causa que investiga sus vínculos con Fred Machado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
José Luis Espert recibió a la Policía en su casa

José Luis Espert recibió a la Policía en su casa

Por orden de la Justicia Federal de San Isidro, se llevan adelante allanamientos en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación.

Todo ocurre en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

allanamiento espert

Allanamiento en la casa de José Luis Espert

El propio Espert recibió a la Policía en su casa. Estaba acompañado por sus abogados, según reflejaron medios nacionales que estaban en el lugar en el momento que se inició el operativo.

La investigación está a cargo del fiscal federal Federico Domínguez, quien lleva adelante la causa bajo secreto de sumario. El juez que ordenó la requisa a la casa del diputado de La Libertad Avanza es Lino Mirabelli.

Por qué allanan la casa de José Luis Espert

El caso se originó a partir del hallazgo de una transferencia de USD 200.000 de “Fred” Machado a Espert. En su denuncia, Grabois pidió que se investigue si son fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico “Fred” Machado.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, explicó el diputado libertario en un video que difundió en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura. La firma en cuestión es Minas del Pueblo de Guatemala.

De acuerdo a su versión, los 200.000 dólares fueron “un adelanto en virtud de ese contrato”, y “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”. Espert nunca realizó el trabajo, según él, por la irrupción de la pandemia.

José Luis Espert - La Libertad Avanza

