Los influencers Nico Voutrinas y Valentín Vera impulsan colecta solidaria para ayudar a un niño jujeño

Los influencers Nico Voutrinas y Valentín Vera impulsan una campaña solidaria en Jujuy que consta en recaudar 40.000 dólares para que Matu, un niño de la localidad Volcán pueda someterse a un tratamiento llamado Cytotron.
“No queremos nada a cambio, solo que Matu pueda tener una oportunidad más”, expresaron en sus redes sociales, donde diariamente informan sobre los avances de la campaña y motivan a la comunidad a sumarse.
El tratamiento, único en el mundo, tiene el potencial de regenerar conexiones neuronales y permitir que vuelvan funciones motrices y cognitivas afectadas, brindándole a Matu una esperanza médica y humana que hoy depende de la solidaridad de miles de personas.
Cómo colaborar: alias - Todosxmatu (Lamas Noelia Anahí).
La historia de Matu
image
Colecta solidaria por Matu.
Mathew Eric Valdiviezo es un niño de 8 años oriundo de la localidad de Volcán que fue diagnosticado con encefalopatía crónica no evolutiva (parálisis cerebral) y epilepsia refractaria.
Desde muy pequeño, atravesó un camino difícil marcado por internaciones, estudios y crisis epilépticas que empezaron desde los dos meses de vida y tras ser atendido en el hospital Garraham, le diagnosticaron la patología que le dejó secuelas: no puede caminar, hablar ni expresarse con palabras, y se alimenta con papillas y leche debido a riesgos de atragantamiento. Sin embargo, su espíritu y el acompañamiento de su familia mantienen viva la esperanza de una mejoría.
Con el paso del tiempo, una luz de esperanza apareció en su camino a través de una propuesta médica que surgió a través una clínica ubicada en México, donde especialistas aceptaron a Matu para realizar un protocolo de 28 días con el dispositivo Cytotron.
Este tratamiento busca regenerar y estimular células para que se formen nuevas neuronas y se reparen las áreas dañadas del cerebro, estableciendo conexiones que podrían favorecer avances cognitivos y motrices.
