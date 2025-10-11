sábado 11 de octubre de 2025

11 de octubre de 2025 - 18:11
Tradición.

Avanza con éxito la Expo Caballos Criollos en Jujuy

Jujuy se viste de fiesta con la realización de la Expo Caballos Criollos 2025, que hasta este domingo se lleva adelante en la Sociedad Rural Jujeña.

Cristian Almazán
Cristian Almazán
Avanza con éxito la Expo Caballos Criollos en Jujuy

Avanza con éxito la Expo Caballos Criollos en Jujuy

Este evento reúne a criadores, aficionados y dueños de toda la región NOA, consolidándose como un espacio clave para la difusión y valoración de esta emblemática raza argentina.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T180422.752

"Es un evento hermoso porque participan todos, se le da la posibilidad a todos los miembros de la familia para que puedan ser parte de la fiesta. Además se deja de lado la competencia, esta reunión es una gran posibilidad para que nos podamos reunir todos los que amamos los animales" expresó uno de los criadores a nuestro medio.

El predio ubicado en San Salvador de Jujuy se convirtió en un punto de encuentro familiar con una rica propuesta que combina gastronomía típica, exposiciones y actividades culturales. Los organizadores resaltaron el esfuerzo para concretar la edición y el entusiasmo demostrado, tanto por el público como por los participantes, señalando que la exposición es una experiencia fundamental para mantener vivas las tradiciones y la identidad regional vinculada al caballo criollo.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T180616.654

Homenaje a una raza icónica

Los caballos criollos, reconocidos por su resistencia y adaptabilidad a los variados climas y terrenos de América del Sur, son los protagonistas de esta exposición. Según la Secretaría de Bioeconomía de la Nación, estos equinos tienen una altura promedio de 1,40 a 1,48 metros, cabeza ancha, frente amplia, orejas pequeñas, ojos expresivos y ollares grandes, lo que los hace ideales para el trabajo y las actividades recreativas en el campo.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T180547.176

La entrega de premios será el cierre del evento, previsto para el domingo. Como parte de la jornada se realizará una prueba de tambores abierta a todas las razas, siempre y cuando cumplan con las normas sanitarias vigentes. Además, habrá una peña con guitarras para celebrar a puro folklore y tradiciones gauchas, reflejando el espíritu de la cultura jujeña y la conexión profunda con el caballo.

La Expo Caballos Criollos 2025 reafirma el compromiso de Jujuy y la región NOA de preservar y difundir una de las raíces más auténticas de la cultura argentina, fortaleciendo vínculos comunitarios y promoviendo el desarrollo de la equitación tradicional.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025
Histórico.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

