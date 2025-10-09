Llega la Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña

Entre este jueves y el domingo 12 de octubre , Jujuy es sede de la Expo Caballos Criollos 2025 , encuentro que reúne a criadores, aficionados y propietarios de toda la región y que contará con la participación de animales de todo el NOA.

“Más que competencia, es venir a compartir con gente que le apasiona lo mismo”, contó Juan Galo , uno de los organizadores, quien detalló que llegan personas que crían caballos, aficionados y propietarios “que tienen un caballo para compartir este tipo de eventos y no se dedican a la crianza, pero con el mismo objetivo del caballo criollo”.

Galo aseguró que quienes asistan podrán disfrutar de distintas pruebas que destacan la destreza del caballo . “Nosotros le llamamos rienda, pero hay una de las pruebas que se llama Felipe Z. Ballester, que consiste en distintos movimientos que tiene que ejecutar el caballo, como frenadas y retrocesos”, explicó.

“Todo eso se puntúa y el que más cantidad de puntos saca sería el ganador. A su vez, todo eso va a un ranking nacional para ver quién clasifica a la final de rienda nacional del año que viene”, agregó el organizador.

También habrá otras pruebas como Morfología, donde se elige al caballo que más reúne las virtudes de la raza, “el más bonito o el que más condiciones tiene”, y la Copa Incentivo del Freno de Oro, que incluye varios movimientos de destreza con el caballo.

El mayor atractivo: la prueba Campero

“Lo más divertido, o por lo menos lo que más le gusta a la gente, es la parte Campero, que es una prueba con vacas, donde el equipo que más rápido aparta las vacas es el ganador”, señaló Galo. Esta competencia se desarrollará el sábado y domingo por la tarde, con la participación de familias enteras.

“En esta prueba participan el padre con el hijo o el sobrino, haciendo equipo, todos de igual a igual, sin importar la edad”, explicó. Además, comentó que habrá otras categorías: menores, profesionales o diferentes divisiones.

“En la parte Campero, si bien hay una categoría A y B, no se diferencia por la edad. Se arma el equipo como se quiere: hay equipos de mujeres, de tres mujeres solamente, o el padre con las sobrinas. Es algo muy familiar”, confirmó.

Agenda del fin de semana de la Expo de Caballos Criollos

“El sábado a la tarde va a haber un remate de vacas con muy buena genética, del Ministerio de la Producción de la Provincia. Están fomentando la compra con precios accesibles para lo que es un remate, y con respecto a la genética está muy bueno para que la gente mejore la suya en los campos”, subrayó.

La parte más fuerte del evento comienza este viernes a las 8:00 con mediciones y morfología, y desde las 14:00 con las pruebas de rienda durante toda la tarde. “El sábado a la mañana continuamos con la Copa Incentivo de Oro y, después del mediodía, la parte Campero”, detalló el organizador.

El domingo se realizará el remate y la entrega de premios. “Ya que estamos todos con los caballos, guitarrearemos un rato también a la noche. El domingo a la mañana va a haber prueba de tambores, libre de raza, pueden venir caballos de cualquier raza siempre que tengan la sanidad al día”, cerró Galo.