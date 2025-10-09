viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 20:00
Encuentro.

Llega la Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña

Hasta el fin de semana se realiza en la Sociedad Rural Jujeña la Expo Caballos Criollos 2025 con pruebas atractivas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña

Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña

Entre este jueves y el domingo 12 de octubre, Jujuy es sede de la Expo Caballos Criollos 2025, encuentro que reúne a criadores, aficionados y propietarios de toda la región y que contará con la participación de animales de todo el NOA.

Lee además
llega la exposicion de caballos criollos a jujuy
Este fin de semana.

Llega la Exposición de Caballos Criollos a Jujuy
Con amplia participación, continúa la exposición de caballos criollos en Jujuy
Imperdible.

Finalizó la exposición de caballos criollos en Jujuy

“Más que competencia, es venir a compartir con gente que le apasiona lo mismo”, contó Juan Galo, uno de los organizadores, quien detalló que llegan personas que crían caballos, aficionados y propietarios “que tienen un caballo para compartir este tipo de eventos y no se dedican a la crianza, pero con el mismo objetivo del caballo criollo”.

Galo aseguró que quienes asistan podrán disfrutar de distintas pruebas que destacan la destreza del caballo. “Nosotros le llamamos rienda, pero hay una de las pruebas que se llama Felipe Z. Ballester, que consiste en distintos movimientos que tiene que ejecutar el caballo, como frenadas y retrocesos”, explicó.

Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña
Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña

Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña

“Todo eso se puntúa y el que más cantidad de puntos saca sería el ganador. A su vez, todo eso va a un ranking nacional para ver quién clasifica a la final de rienda nacional del año que viene”, agregó el organizador.

También habrá otras pruebas como Morfología, donde se elige al caballo que más reúne las virtudes de la raza, “el más bonito o el que más condiciones tiene”, y la Copa Incentivo del Freno de Oro, que incluye varios movimientos de destreza con el caballo.

El mayor atractivo: la prueba Campero

“Lo más divertido, o por lo menos lo que más le gusta a la gente, es la parte Campero, que es una prueba con vacas, donde el equipo que más rápido aparta las vacas es el ganador”, señaló Galo. Esta competencia se desarrollará el sábado y domingo por la tarde, con la participación de familias enteras.

Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña
Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña

Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña

“En esta prueba participan el padre con el hijo o el sobrino, haciendo equipo, todos de igual a igual, sin importar la edad”, explicó. Además, comentó que habrá otras categorías: menores, profesionales o diferentes divisiones.

“En la parte Campero, si bien hay una categoría A y B, no se diferencia por la edad. Se arma el equipo como se quiere: hay equipos de mujeres, de tres mujeres solamente, o el padre con las sobrinas. Es algo muy familiar”, confirmó.

Agenda del fin de semana de la Expo de Caballos Criollos

“El sábado a la tarde va a haber un remate de vacas con muy buena genética, del Ministerio de la Producción de la Provincia. Están fomentando la compra con precios accesibles para lo que es un remate, y con respecto a la genética está muy bueno para que la gente mejore la suya en los campos”, subrayó.

La parte más fuerte del evento comienza este viernes a las 8:00 con mediciones y morfología, y desde las 14:00 con las pruebas de rienda durante toda la tarde. “El sábado a la mañana continuamos con la Copa Incentivo de Oro y, después del mediodía, la parte Campero”, detalló el organizador.

Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña
Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña

Expo Caballos Criollos 2025 a la Sociedad Rural Jujeña

El domingo se realizará el remate y la entrega de premios. “Ya que estamos todos con los caballos, guitarrearemos un rato también a la noche. El domingo a la mañana va a haber prueba de tambores, libre de raza, pueden venir caballos de cualquier raza siempre que tengan la sanidad al día”, cerró Galo.

Embed - JUAN GALO - Organizador Caballos Peruanos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Llega la Exposición de Caballos Criollos a Jujuy

Finalizó la exposición de caballos criollos en Jujuy

Jujuy vive la 16va edición del Concurso de Caballo Peruano de Paso: lugar, días y horarios

Gran éxito en la nueva edición del Concurso de Caballo Peruano de Paso

Gobernadores del Corredor Bioceánico se comprometieron a reforzar la infraestructura vial

Lo que se lee ahora
Así será los servicios municipales por el feriado nacional (Foto ilustrativa)
Feriado.

Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Condena al enfermero que inyectó leche a un bebé. video
Tribunales.

7 años de prisión para el enfermero que inyectó leche a un bebé en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel