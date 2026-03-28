Un hombre murió atropellado por una camioneta en la Ruta 9

Neblina en la Cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).

Un hombre murió tras ser atropellado por una camioneta en la que se trasladaban peregrinos que regresaban de Punta Corral. El hecho se registró sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la Cuesta de Bárcena.

De acuerdo con fuentes policiales, la víctima caminaba por la banquina cuando se produjo el impacto. El tránsito en la zona se desarrollaba en condiciones de baja visibilidad por la presencia de neblina.

El episodio generó conmoción en el contexto de la peregrinación, una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la provincia.

Cómo ocurrió el siniestro vial Según la información oficial, el hombre avanzaba a pie por la banquina, en cercanías de su domicilio. En ese momento, una camioneta que transportaba a una familia de peregrinos circulaba por la ruta.

Las condiciones climáticas jugaron un papel determinante. Una densa neblina cubría el tramo y reducía de manera significativa la visibilidad para los conductores. En esas circunstancias, el chofer del vehículo no logró advertir la presencia del peatón y lo embistió. El impacto resultó de tal magnitud que la víctima murió en el lugar.

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