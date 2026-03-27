Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro

Un siniestro vial se registró este viernes en ruta 9, a la altura de la bajada de Alto Comedero, en dirección al ingreso a San Salvador de Jujuy. El hecho involucró a tres vehículos y generó complicaciones en el tránsito.

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Según las primeras informaciones, en el choque participaron dos autos y una camioneta. Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó desplazado hacia una zona más baja, fuera de la calzada.

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El resto de los vehículos sufrió importantes daños materiales, especialmente uno de los autos, que quedó visiblemente afectado tras el choque.

Tras el siniestro, la circulación quedó reducida a media calzada, lo que provocó demoras en uno de los accesos más transitados de la capital jujeña.

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En el lugar trabajó personal del SAME, que asistió a los conductores involucrados. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad y, en principio, solo se registraron golpes leves.

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La hipótesis: se habría cruzado un perro

De acuerdo al testimonio de uno de los conductores, el hecho se habría desencadenado cuando un perro se cruzó repentinamente en la ruta, lo que provocó una maniobra brusca y posterior colisión entre los vehículos.

El conductor de uno de los autos involucrados explicó que, según pudo saber, el conductor de la camioneta habría intentado esquivar un perro por lo que hizo una maniobra brusca. "A mí no me dio tiempo para esquivarlo y por eso lo terminé chocando de atrás".