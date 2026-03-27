viernes 27 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de marzo de 2026 - 09:34
Jujuy.

Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro

Un triple choque se produjo este viernes por la mañana en ruta 9 en Alto Comedero. Una camioneta y dos autos fueron los involucrados.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro

Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro

Un siniestro vial se registró este viernes en ruta 9, a la altura de la bajada de Alto Comedero, en dirección al ingreso a San Salvador de Jujuy. El hecho involucró a tres vehículos y generó complicaciones en el tránsito.

Lee además
Como actuar ante un accidente de transito  audio
Podcast.

"Choco o me chocan, ¿qué hago?": un podcast para saber cómo reaccionar en un siniestro vial
Como actuar ante un accidente de transito 
Protocolo.

Cómo actuar legalmente ante un accidente de tránsito o siniestro vial

Embed - Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro

Según las primeras informaciones, en el choque participaron dos autos y una camioneta. Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó desplazado hacia una zona más baja, fuera de la calzada.

El resto de los vehículos sufrió importantes daños materiales, especialmente uno de los autos, que quedó visiblemente afectado tras el choque.

Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro
Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro

Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro

Tránsito reducido y operativo en el lugar

Tras el siniestro, la circulación quedó reducida a media calzada, lo que provocó demoras en uno de los accesos más transitados de la capital jujeña.

En el lugar trabajó personal del SAME, que asistió a los conductores involucrados. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad y, en principio, solo se registraron golpes leves.

Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro
Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro

Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro

La hipótesis: se habría cruzado un perro

De acuerdo al testimonio de uno de los conductores, el hecho se habría desencadenado cuando un perro se cruzó repentinamente en la ruta, lo que provocó una maniobra brusca y posterior colisión entre los vehículos.

El conductor de uno de los autos involucrados explicó que, según pudo saber, el conductor de la camioneta habría intentado esquivar un perro por lo que hizo una maniobra brusca. "A mí no me dio tiempo para esquivarlo y por eso lo terminé chocando de atrás".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Choco o me chocan, ¿qué hago?": un podcast para saber cómo reaccionar en un siniestro vial

Cómo actuar legalmente ante un accidente de tránsito o siniestro vial

Más de 700 actas y 62 siniestros viales en Jujuy: el balance del último fin de semana

Siniestro vial en avenida Savio y Ruta 9 

Piden circular con extrema precaución por neblina en el tramo Bárcena-Tumbaya

Lo que se lee ahora
Peregrinación a Punta Corral (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Punta Corral 2026: todo lo que hay que saber antes de peregrinar

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Noelia Castillo. video
Mundo.

Murió por eutanasia Noelia Castillo, la española que quedó parapléjica tras una violación grupal

De vender 10 sándwiches por día a crecer con redes: la historia de un jujeño que no se rindió video
Historias.

De vender 10 sándwiches por día a crecer con redes: la historia de un jujeño que no se rindió

Bolivia - Argentina  
País.

El peso argentino rinde en Bolivia: cuánto te dan hoy por $1.000 en la frontera

Cuidado: así operan los falsos bancos que ya estafaron a una mujer en Jujuy
Jujuy.

Cuidado: así operan los falsos bancos que ya estafaron a una mujer en Jujuy

Brutal agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas video
Policiales.

Brutal agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel