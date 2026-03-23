lunes 23 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de marzo de 2026 - 16:17
Jujuy.

Fin de semana en Jujuy: labraron 662 actas y hubo un muerto en un siniestro vial

El balance vial del fin de semana en Jujuy dejó 591 actas varias, 71 por alcohol al volante y una víctima fatal.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El balance vial del fin de semana en Jujuy dejó 591 actas varias, 71 por alcohol al volante y una víctima fatal.

El balance vial del fin de semana en Jujuy dejó 591 actas varias, 71 por alcohol al volante y una víctima fatal.

El fin de semana dejó en Jujuy un balance marcado por las infracciones viales, los controles de alcoholemia y los siniestros ocurridos en distintos puntos de la provincia. De acuerdo con los datos informados, se labraron 662 actas en total, mientras que se registraron 45 siniestros viales y una persona fallecida.

Lee además
mantarrayas jujuy domino el desafio campo alegre y lidero el circuito de aguas abiertas
Deportes.

Mantarrayas Jujuy dominó el Desafío Campo Alegre y lideró el circuito de aguas abiertas
Una vecina de Jujuy perdió $20 millones tras una estafa con un falso empleado de energía (imagen ilustrativa)
Policial.

Estafa millonaria en Jujuy: le ofrecieron descuentos en un servicio y le vaciaron la cuenta

Dentro del detalle oficial, la mayor cantidad correspondió a las llamadas actas varias, que sumaron 591. A eso se agregaron 71 actas por alcoholemia positiva. En esta oportunidad no se informaron actas por exceso de velocidad.

Más de 70 alcoholemias positivas

Uno de los datos más relevantes del fin de semana volvió a estar en los controles de alcohol al volante. Las 71 actas por alcoholemia positiva muestran que sigue siendo uno de los principales focos de preocupación dentro de la seguridad vial en la provincia.

Ese número vuelve a aparecer como un indicador fuerte dentro del resumen semanal, en un contexto donde los operativos de control se vienen sosteniendo en rutas y zonas urbanas con el objetivo de detectar conducción riesgosa y prevenir hechos más graves.

Avenida Libertad - palpalá
Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

45 siniestros y una víctima fatal

En paralelo, durante el fin de semana se contabilizaron 45 siniestros viales en total. El dato más grave del parte es que uno de esos hechos terminó con una víctima fatal en un hecho en Palpalá.

De esta manera, el balance general vuelve a mostrar un fin de semana con fuerte movimiento en materia vial, tanto por la cantidad de infracciones detectadas como por los hechos registrados en calles y rutas jujeñas.

El detalle del fin de semana

Los números informados fueron los siguientes:

  • Actas varias: 591
  • Actas por alcoholemia positiva: 71
  • Actas por velocidad: 0
  • Total de actas labradas: 662
  • Siniestros viales registrados: 45
  • Fallecidos en siniestros viales: 1

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mantarrayas Jujuy dominó el Desafío Campo Alegre y lideró el circuito de aguas abiertas

Estafa millonaria en Jujuy: le ofrecieron descuentos en un servicio y le vaciaron la cuenta

Tini presenta FUTTTURA en Salta: dónde comprar las entradas en Jujuy

Bancos sin atención en Jujuy: cómo operan el 23 y 24 de marzo y qué trámites son afectados

Confirman actividades por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Jujuy

Lo que se lee ahora
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026.
Sociedad.

¿Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026?

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado
Policial.

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel