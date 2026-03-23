Fin de semana en Jujuy: labraron 662 actas y hubo un muerto en un siniestro vial

El balance vial del fin de semana en Jujuy dejó 591 actas varias, 71 por alcohol al volante y una víctima fatal.
El fin de semana dejó en Jujuy un balance marcado por las infracciones viales, los controles de alcoholemia y los siniestros ocurridos en distintos puntos de la provincia. De acuerdo con los datos informados, se labraron 662 actas en total, mientras que se registraron 45 siniestros viales y una persona fallecida.
Dentro del detalle oficial, la mayor cantidad correspondió a las llamadas actas varias, que sumaron 591. A eso se agregaron 71 actas por alcoholemia positiva. En esta oportunidad no se informaron actas por exceso de velocidad.
Más de 70 alcoholemias positivas
Uno de los datos más relevantes del fin de semana volvió a estar en los controles de alcohol al volante. Las 71 actas por alcoholemia positiva muestran que sigue siendo uno de los principales focos de preocupación dentro de la seguridad vial en la provincia.
Ese número vuelve a aparecer como un indicador fuerte dentro del resumen semanal, en un contexto donde los operativos de control se vienen sosteniendo en rutas y zonas urbanas con el objetivo de detectar conducción riesgosa y prevenir hechos más graves.
45 siniestros y una víctima fatal
En paralelo, durante el fin de semana se contabilizaron 45 siniestros viales en total. El dato más grave del parte es que uno de esos hechos terminó con una víctima fatal en un hecho en Palpalá.
De esta manera, el balance general vuelve a mostrar un fin de semana con fuerte movimiento en materia vial, tanto por la cantidad de infracciones detectadas como por los hechos registrados en calles y rutas jujeñas.