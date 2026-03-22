Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado
Un peatón murió este domingo en Palpalá tras ser atropellado por una moto. El conductor intentó huir y fue retenido por testigos.
Un peatón murió este domingo por la mañana en Palpalá luego de ser atropellado por una motocicleta sobre un tramo de la avenida Libertad. Según la información recabada, el conductor de la moto intentó escapar después del impacto, pero fue alcanzado por personas que presenciaron el hecho.
El episodio se registró alrededor de las 6 de la mañana. De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, un joven de 28 años circulaba en una Corven Hunter de 150 cc cuando, por causas que todavía se investigan, embistió a un transeúnte.
El peatón murió en el lugar
Tras el siniestro, personal del SAME llegó a la zona y constató que la víctima ya no presentaba signos vitales. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Alto Comedero para continuar con las actuaciones correspondientes.
Mientras tanto, testigos del hecho señalaron que el conductor de la moto se reincorporó después del choque y trató de alejarse del lugar. Según esos relatos, varias personas lo persiguieron hasta alcanzarlo en la intersección de avenida Libertad y calle Nicaragua.
El conductor quedó internado con custodia policial
Cuando la Policía llegó al lugar, encontró al motociclista reducido por un grupo de personas y con lesiones en distintas partes del cuerpo. Luego fue asistido por personal médico y trasladado al hospital Wenceslao Gallardo, donde quedó en observación y con custodia policial.
En el lugar también trabajó personal de Seguridad Vial para ordenar la circulación y efectivos de Criminalística para realizar las pericias. La motocicleta involucrada fue secuestrada.
Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, se ordenó realizar un test de alcoholemia al conductor y las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 23.