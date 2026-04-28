Boxeo en Palpalá: quiénes son los campeones provinciales

Clasificados al Campeonato Nacional de Mayores de boxeo

El polideportivo del barrio Alto Palpalá de la ciudad siderúrgica, fue el escenario de la Eliminatoria Provincial Mayores de boxeo organizada por la Comisión Normalizadora Jujuy de Box. Los púgiles nos representarán en el próximo certamen nacional.

Participaron deportistas de toda la provincia y los campeones quedaron clasificados directamente al Campeonato Nacional de Mayores que será a fines del próximo mes, aunque todavía no se definió la sede donde serán los combates.

La jornada deportiva tuvo además un fin benéfico, además de consagrar a los campeones provinciales, ya que la entrada fue un kilo o más de alimentos para perros que fueron donados a la Fundación Canina que asiste a los animales.

Clasificados al Campeonato Nacional de Mayores de boxeo Clasificados al Campeonato Nacional de Mayores de boxeo Tras el pesaje oficial realizado en el gimnasio del barrio San Martín, el evento fiscalizado por la Comisión Normalizadora, comenzó cerca de las 16 con púgiles federados que buscaron ser campeones en cada una de las categorías. Todos los campeones provinciales de boxeo Lautaro Vivero Galian fue campeón en la categoría hasta 52 kilos

Lucas Valdiviezo se quedó con el título en la categoría hasta 56 kilos

60 kg. Juan Villamayor se adjudicó la categoría hasta 60 kilos

Fernando Celiz ganó la categoría hasta 64 kilos

Emiliano Frías fue el mejor en la categoría hasta 69 kilos

Federico Dotti ganó la categoría hasta 75 kilos

Martin Leiva ganó la categoría hasta 81 kilos

Facundo Orlandi fue el ganador de la categoría hasta 91 kilos

Juan Díaz ganó la categoría de más de 91 kilos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.