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28 de abril de 2026 - 18:39
Deportes.

Boxeo en Palpalá: quiénes son los campeones provinciales

Tras la eliminatoria provincial realizada en Palpalá, ya están los clasificados para el Campeonato Nacional de Mayores de boxeo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Clasificadosal Campeonato Nacional de Mayores de boxeo

Clasificados al Campeonato Nacional de Mayores de boxeo

El polideportivo del barrio Alto Palpalá de la ciudad siderúrgica, fue el escenario de la Eliminatoria Provincial Mayores de boxeo organizada por la Comisión Normalizadora Jujuy de Box. Los púgiles nos representarán en el próximo certamen nacional.

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Participaron deportistas de toda la provincia y los campeones quedaron clasificados directamente al Campeonato Nacional de Mayores que será a fines del próximo mes, aunque todavía no se definió la sede donde serán los combates.

La jornada deportiva tuvo además un fin benéfico, además de consagrar a los campeones provinciales, ya que la entrada fue un kilo o más de alimentos para perros que fueron donados a la Fundación Canina que asiste a los animales.

Clasificados al Campeonato Nacional de Mayores de boxeo
Clasificados al Campeonato Nacional de Mayores de boxeo

Clasificados al Campeonato Nacional de Mayores de boxeo

Tras el pesaje oficial realizado en el gimnasio del barrio San Martín, el evento fiscalizado por la Comisión Normalizadora, comenzó cerca de las 16 con púgiles federados que buscaron ser campeones en cada una de las categorías.

Todos los campeones provinciales de boxeo

  • Lautaro Vivero Galian fue campeón en la categoría hasta 52 kilos
  • Lucas Valdiviezo se quedó con el título en la categoría hasta 56 kilos
  • 60 kg. Juan Villamayor se adjudicó la categoría hasta 60 kilos
  • Fernando Celiz ganó la categoría hasta 64 kilos
  • Emiliano Frías fue el mejor en la categoría hasta 69 kilos
  • Federico Dotti ganó la categoría hasta 75 kilos
  • Martin Leiva ganó la categoría hasta 81 kilos
  • Facundo Orlandi fue el ganador de la categoría hasta 91 kilos
  • Juan Díaz ganó la categoría de más de 91 kilos

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