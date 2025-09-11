Estos son los campeones del Regional de Boxeo que se hizo en Jujuy

Finalizó en San Salvador de Jujuy el Torneo Regional de Boxeo del NOA que fue organizado por la Municipalidad a través de la Escuela Municipal de Boxeo y la Dirección General de Deportes, y que dejó a 10 clasificados para la próxima instancia.
El evento reunió a delegaciones de todo el noroeste argentino y permitió conformar el equipo selectivo que representará a la región en octubre, rumbo al Nacional. En total fueron 10 las categorías que tuvieron a sus campeones, aunque no hubo ningún jujeño clasificado.
“Han salido peleas de muy alto nivel”
Brenda Carabajal, coordinadora de la Escuela Municipal de Boxeo, evaluó el certamen: “Realmente ha sido muy positivo, hoy fue una noche de lleno total, donde la familia vino a acompañar a estos grandes competidores”, dijo la Pumita.
“Han salido peleas de muy alto nivel, muchas muy parejas, que hicieron difícil la tarea de los jueces, pero ganó el mejor. Ahora queda representar al noroeste de la mejor manera para buscar la chance en el Nacional”, expresó.
El torneo inició con exhibiciones infantiles, donde los más pequeños demostraron las destrezas que desarrollan a diario en sus entrenamientos, y culminó con combates de gran exigencia técnica y física, que mantuvieron en vilo al público hasta el final.
Carabajal también subrayó la importancia de recuperar la plaza para la provincia, “después de 13 años vuelve el Regional a nuestra ciudad, y esto es muy importante porque Jujuy vuelve a estar en la escena del boxeo. ¿Por qué no pensar en un futuro evento nacional que se realice aquí y convoque a competidores de todo el país?”.
Los resultados del Regional de Boxeo
- Campeón hasta 49 kg: Diego Nieto (La Rioja)
- Campeón hasta 52 kg: Miguel Barros (Tucumán)
- Campeón hasta 56 kg: Gastón Bulacio (Santiago del Estero)
- Campeón hasta 60 kg: Santiago Décima (Tucumán)
- Campeón hasta 64 kg: Marcelo Calivar (Catamarca)
- Campeón hasta 69 kg: Leonel Pacheco (La Rioja)
- Campeón hasta 75 kg: Valentino Agüero (Salta)
- Campeón hasta 81 kg: José Córdoba (Salta)
- Campeón hasta 91 kg: Lucas Fortunato (Salta)
- Campeón +91 kg: José Coronel (Tucumán)
