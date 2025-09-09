martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 20:48
Comenzó el Torneo Regional de Boxeo en Jujuy

Este martes arrancó en el Parque San Martín, en San Salvador de Jujuy, el Torneo Regional de Boxeo que es clasificatoria al Nacional.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Comenzó el Torneo Regional de Boxeo en Jujuy

Tras la revisión médica oficial a los participantes, comenzó este martes en San Salvador de Jujuy, el Torneo Regional de Boxeo que es clasificatorio para el Nacional de Mayores Masculino, evento deportivo que reúne a más de cincuenta competidores de todo el NOA.

Este martes comenzaron las semifinales, evento que continuará mañana miércoles con las peleas finales. Son boxeadores provenientes de distintas provincias como Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.

Los combates se realizan en el Centro Deportivo Municipal N°1, ubicado en la punta del Parque San Martín, y los interesados en presenciar las peleas pueden hacerlo, ya que la entrada es libre y gratuita, y podrán observar a las futuras estrellas del box nacional.

Raúl Jorge destacó la importancia del encuentro deportivo, y destacó la intervención de Brenda Carabajal para concretarlo. “Es un gran honor, porque esto desde 2012 que no se hace en la provincia, así que, poniendo en alto un deporte como el boxeo, con una campeona y todo el equipo del municipio que trabaja”, dijo el Intendente.

Carabajal expresó su entusiasmo por el inicio del torneo. “Realmente es un evento en donde van a haber grandes peleadores con un gran nivel y es lo que nos hace falta a nivel deportivo, que comience a tener movimiento en nuestra provincia”.

Adelantó una propuesta especial para la jornada final, “mañana, antes de que comiencen las finales, vamos a estar promoviendo el boxeo infantil, en donde se van a juntar los niños de distintas escuelitas para poder mostrar lo que practican a diario, con entrada gratuita”.

Todos los representantes de Jujuy en el Regional de Boxeo

  • Categoría hasta 52 kilos: Ramón Gómez (BC Pumita)
  • Categoría hasta 60 kilos: Gabriel Abeldaño (El Carmen)
  • Categoría hasta 64 kilos: Fernando Celiz (BC Pumita)
  • Categoría hasta 69 kilos: Ignacio Gemio (BC Pumita)
  • Categoría hasta 75 kilos: Bruno Bravo (Yuto)

