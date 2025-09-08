Comienza el Torneo Regional de Boxeo en Jujuy: todos los representantes locales

Torneo Regional de Boxeo en Jujuy (Foto ilustrativa)

San Salvador de Jujuy se prepara para vivir tres jornadas intensas de boxeo de alto nivel con la vuelta del Torneo Regional de Boxeo, un evento que regresa después de 15 años y que promete grandes emociones en el cuadrilátero.

En esta edición, la capital jujeña recibirá a más de 60 boxeadores provenientes de distintas provincias del NOA como Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, quienes buscarán asegurarse un lugar en el certamen nacional, previsto para octubre.

El torneo tendrá lugar en el Centro Deportivo Municipal N°1, ubicado en la punta del Parque San Martín, desde este lunes 8 con la llegada de los deportistas, y desde el martes 9 al miércoles 10 de septiembre se comenzarán con los combates desde las 19 horas.

El acceso al público será totalmente libre y gratuito, una oportunidad ideal para que los jujeños disfruten de la pasión por el boxeo y acompañen a los talentos regionales en este importante desafío. Todos los representantes de Jujuy en el Regional de Boxeo Categoría hasta 52 kilos: Ramón Gómez (BC Pumita)

Categoría hasta 60 kilos: Gabriel Abeldaño (El Carmen)

Categoría hasta 64 kilos: Fernando Celiz (BC Pumita)

Categoría hasta 69 kilos: Ignacio Gemio (BC Pumita)

Categoría hasta 75 kilos: Bruno Bravo (Yuto)

