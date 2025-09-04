Vuelve el Torneo Regional de Boxeo a Jujuy y habrá más de 60 competidores

Después de 15 años vuelve el Regional de Boxeo en Jujuy.

San Salvador de Jujuy se prepara para vivir tres jornadas intensas de boxeo de alto nivel con la vuelta del Torneo Regional después de 15 años. En esta edición, la ciudad recibirá a más de 60 boxeadores provenientes de varias provincias del NOA como Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, quienes buscarán obtener su pase para el certamen nacional que se realizará en octubre.

La coordinadora de la Escuela Municipal de Boxeo, Brenda “Pumita” Carabajal, confirmó la organización y destacó la calidad de las peleas: “Vamos a ver realmente veladas únicas con combates de alto nivel. Es una oportunidad para que nuestros púgiles locales midan fuerzas con competidores importantes y contagien a la comunidad con esta pasión”.

Boxeo - Jujuy Donde se va a realizar el Torneo El evento se realizará en el Centro Deportivo Municipal N°1, en la punta del Parque San Martín, los días 8, 9 y 10 de septiembre. El 8 llegarán los competidores y las peleas comenzarán el martes 9 desde las 19 horas.

Entradas libres y gratuitas “Las entradas serán gratuitas, realmente van a poder disfrutar de buen boxeo y sobre todo acompañar a nuestros púgiles locales y observar a todos estos competidores que vienen de otras provincias buscando la clasificación”, dijo la campeona del mundo Brenda Carabajal.

Por su parte, Gustavo Caliva de la Secretaría de Desarrollo Humano, destacó la importancia de la organización conjunta con la Municipalidad y remarcó: “Será un lugar abierto, cómodo, con tribunas y sillas para que la familia jujeña pueda disfrutar con total comodidad”. Embed - Después de 15 años, vuelve el Regional de Box a la ciudad

