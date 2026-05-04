Forzaron su auto en Palpalá, le robaron la batería y objetos de valor

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Palpalá durante la jornada del 1° de mayo. El episodio tuvo lugar en barrio Antártida Argentina, en cercanías del predio ferial mayorista, donde un hombre dejó su auto estacionado por algunas horas.
Al regresar, el propietario se encontró con una escena inesperada: una de las puertas del vehículo había sido forzada.
Importantes pérdidas materiales
Según se informó, los delincuentes lograron ingresar al rodado y sustrajeron diversos objetos de valor que se encontraban en su interior. Además, se llevaron la batería del auto, lo que generó importantes pérdidas económicas para el damnificado.
El accionar delictivo no solo implicó el robo de pertenencias, sino también daños en la estructura del vehículo.
Denuncia e investigación en curso
Tras el hecho, el propietario radicó la denuncia correspondiente ante las autoridades, que ya iniciaron las tareas investigativas para intentar identificar a los responsables.
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles sospechosos ni detenciones vinculadas al caso.
Pedido de colaboración a la comunidad
Ante este tipo de situaciones, se reiteró el pedido a los vecinos de mantenerse alertas y aportar cualquier información que pueda resultar útil para esclarecer el hecho.
El episodio vuelve a poner en agenda la preocupación por la seguridad en distintos sectores de la ciudad, especialmente en zonas de alto tránsito como las inmediaciones del predio ferial.
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