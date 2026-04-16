Palpalá: le abrieron el auto y se llevaron una suma millonaria entre pesos y dólares

Un vecino de Palpalá fue víctima de un importante robo luego de que delincuentes abrieran su auto que estaba estacionado sobre la avenida Yrigoyen, y sustrajeran una fuerte suma de dinero. El hecho ocurrió cuando el propietario dejó el vehículo por unos minutos para realizar trámites en la zona.

Palpalá: le abrieron el auto y se llevaron una suma millonaria entre pesos y dólares Palpalá: le abrieron el auto y se llevaron una suma millonaria entre pesos y dólares - IMAGEN ILUSTRATIVA

Se llevaron dólares y pesos en efectivo De acuerdo a fuentes consultadas, los autores del hecho lograron ingresar al rodado y se apoderaron de 3.000 dólares y aproximadamente 550.000 pesos en efectivo. El dinero se encontraba dentro del vehículo, lo que facilitó el accionar de los ladrones.

Sospechan que actuaron con información previa Los investigadores no descartan que se haya tratado de un hecho planificado. Según trascendió, los delincuentes habrían ido directamente al lugar donde estaba guardado el dinero, lo que refuerza la hipótesis de que contaban con datos previos sobre la situación.

Investigación en curso Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron un operativo para dar con los responsables. En este marco, se realiza el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los autores del robo. Hasta el momento no se registran detenidos y la investigación continúa.

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