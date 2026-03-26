Importante robo en Palpalá: repartía bebidas, ingresaron al camión y le robaron la recaudación

Imagen ilustrativa

Un repartidor de bebidas fue víctima de un robo en la ciudad de Palpalá, donde delincuentes sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo que se encontraba dentro del camión.

Cómo ocurrió el hecho en Palpalá Según la denuncia, el episodio se registró cuando los ocupantes del vehículo realizaban entregas en distintos comercios del barrio 9 de Julio. En esas circunstancias, una persona desconocida aprovechó la ausencia momentánea de los trabajadores y robó el dinero que estaba en el interior del rodado.

De acuerdo con la información conocida, el camión se encontraba estacionado sin seguro en las puertas y con las ventanillas bajas, una situación que habría facilitado el accionar del delincuente.

Tras advertir lo sucedido, la víctima realizó la denuncia y se dio intervención al personal policial, que trabaja para establecer las circunstancias del hecho e identificar al autor.

Preocupación en el sector El caso generó preocupación entre trabajadores del rubro y vecinos de la zona, quienes volvieron a plantear la necesidad de reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad. El robo se suma a otros episodios de inseguridad que afectan a quienes desarrollan sus tareas en la vía pública y trasladan dinero o mercadería durante las jornadas laborales.

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