jueves 26 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de marzo de 2026 - 09:26
Policiales.

Importante robo en Palpalá: repartía bebidas, ingresaron al camión y le robaron la recaudación

El episodio tuvo lugar en barrio 9 de Julio en Palpalá, donde un delincuente logró sustraer efectivo del interior de un camión estacionado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un repartidor de bebidas fue víctima de un robo en la ciudad de Palpalá, donde delincuentes sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo que se encontraba dentro del camión.

Lee además
Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado
Policial.

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado
Desfile por el aniversario de la guerra. video
Jujuy.

El cronograma de actividades en Jujuy por el 44° aniversario de la Guerra de Malvinas

Cómo ocurrió el hecho en Palpalá

Según la denuncia, el episodio se registró cuando los ocupantes del vehículo realizaban entregas en distintos comercios del barrio 9 de Julio. En esas circunstancias, una persona desconocida aprovechó la ausencia momentánea de los trabajadores y robó el dinero que estaba en el interior del rodado.

De acuerdo con la información conocida, el camión se encontraba estacionado sin seguro en las puertas y con las ventanillas bajas, una situación que habría facilitado el accionar del delincuente.

Tras advertir lo sucedido, la víctima realizó la denuncia y se dio intervención al personal policial, que trabaja para establecer las circunstancias del hecho e identificar al autor.

Preocupación en el sector

El caso generó preocupación entre trabajadores del rubro y vecinos de la zona, quienes volvieron a plantear la necesidad de reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

El robo se suma a otros episodios de inseguridad que afectan a quienes desarrollan sus tareas en la vía pública y trasladan dinero o mercadería durante las jornadas laborales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

El cronograma de actividades en Jujuy por el 44° aniversario de la Guerra de Malvinas

Encontraron una víbora en el hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá

¿Quién es Santiago Martínez, condenado por violencia de género?

Nahir Galarza obtuvo una salida especial y visitó a su abuela en Gualeguaychú

Lo que se lee ahora
Mujer y dos menores desaparecidos: habló la hermana
Policiales.

Habló la hermana de la mujer desaparecida con sus hijos y reveló dónde estarían

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Mujer y dos menores desaparecidos: habló la hermana
Policiales.

Habló la hermana de la mujer desaparecida con sus hijos y reveló dónde estarían

Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa video
Jujuy.

Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa y contó cómo sobrevivió al ataque

Noelia Castillo, la española que recibirá eutanasia por depresión.
Mundo.

La dura historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española que recibirá mañana la eutanasia

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: ya es el sexto en lo que va de marzo
Jujuy.

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: estos son los valores actualizados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel