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15 de abril de 2026 - 12:17
Jujuy.

El impactante valle en Jujuy que parece de otro planeta

Ubicado cerca de Ciénega de Paicone en Jujuy, el Valle de Marte ofrece trekking, vistas impactantes y turismo con guías locales.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Valle de Marte - Jujuy (Foto: Gerald Ligonnet)

Valle de Marte - Jujuy (Foto: Gerald Ligonnet)

En el extremo norte de Jujuy, un paisaje sorprende por sus colores intensos y su geografía singular. Se trata del Valle de Marte, un destino que gana visibilidad dentro del turismo alternativo por sus formaciones rojizas y su cercanía con la frontera con Bolivia.

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Ubicado en el departamento de Santa Catalina, este sitio se encuentra próximo a la localidad de Ciénega de Paicone, desde donde parten las excursiones hacia uno de los escenarios más llamativos de la Puna.

El lugar combina naturaleza, cultura local y actividades al aire libre, en un entorno que invita a recorrerlo con guías de la comunidad.

Valle de Marte (1)
Valle de Marte (Ari Sahores)

Valle de Marte (Ari Sahores)

Un paisaje que remite a otro planeta

El Valle de Marte se caracteriza por sus formaciones rocosas de tonos rojos intensos, que generan una postal poco habitual en el norte argentino. Las geoformas, modeladas por el paso del tiempo, crean un entorno que muchos comparan con la superficie del planeta Marte.

Dentro del recorrido aparece Palomitaj, uno de los puntos más reconocidos por su estructura geológica particular. A pocos kilómetros también se ubica el llamado Paseo de los Ángeles, otro atractivo que suma valor a la experiencia.

La zona forma parte de la Puna jujeña, un ecosistema de altura con características propias, donde el clima, la vegetación y el relieve construyen un paisaje único.

Cómo llegar y qué actividades se pueden realizar

El acceso al Valle de Marte se realiza desde Ciénega de Paicone, a través de la Ruta Provincial 40. Desde allí, visitantes inician excursiones organizadas junto a guías locales.

Una de las propuestas más elegidas es el trekking hacia el mirador principal, con un recorrido de aproximadamente 500 metros en ascenso. Se trata de una caminata de dificultad baja a media, apta para quienes buscan una experiencia de contacto directo con la naturaleza.

Además, el lugar resulta ideal para la fotografía paisajística, con vistas amplias y contrastes de colores que destacan durante todo el recorrido.

Video de @clementlorentz (Instagram)

Embed - Paseo de los Ángeles, Ciénega de Paicone, Jujuy, Argentina

Turismo comunitario y recorridos guiados

Las excursiones se realizan con el acompañamiento de guías de la comunidad de Ciénega de Paicone, quienes conocen el terreno y brindan información sobre la historia y características del lugar.

Durante el recorrido, también se visitan hitos limítrofes que marcan la cercanía con Bolivia, lo que suma un componente geográfico e histórico al circuito turístico.

El turismo comunitario se posiciona como una alternativa en crecimiento dentro de la región, con propuestas que integran naturaleza y cultura local.

Valle de Marte (1)
Valle de Marte (Ari Sahores)

Valle de Marte (Ari Sahores)

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