Canasta de crianza en Jujuy: cuánto costó en febrero alimentar y educar a un hijo

La canasta costó $309.616 (+5,7% mensual) en mayo para un niño de hasta un año. cuánto dinero se necesitó por mes para cubrir los gastos de niñas, niños y adolescentes, según cada tramo de edad. El informe fue elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos y contempla tanto el costo de bienes y servicios como el valor del cuidado.
De acuerdo con los datos oficiales, en febrero la canasta de crianza fue de $472.844,12 para menores de 1 año, de $561.920,92 para el grupo de 1 a 3 años, de $479.828,25 para niños de 4 a 5 años y de $599.209,56 para el tramo de 6 a 12 años.
- $472.844,12 para menores de 1 año
- $561.920,92 para el grupo de 1 a 3 años
- $479.828,25 para niños de 4 a 5 años
- $599.209,56 para el tramo de 6 a 12 años.
Cuánto costó la canasta de crianza en Jujuy según la edad
Menores de 1 año: $472.844,12
En este grupo, los bienes y servicios representaron $150.693,52, mientras que el costo del cuidado fue de $322.150,60. Es decir, la mayor parte del gasto estuvo explicada por el tiempo de atención y acompañamiento que requiere un bebé.
- bienes y servicios: $150.693,52
- costo del cuidado: $322.150,60
canasta de crianza
La canasta de crianza jujeña se calcula para cuatro tramos de edad
De 1 a 3 años: $561.920,92
Fue el segundo monto más alto del informe. En este tramo, los bienes y servicios llegaron a $193.748,81 y el costo del cuidado trepó a $368.172,12, el valor más alto entre todos los grupos etarios en ese componente.
- bienes y servicios: $193.748,81
- costo del cuidado: $368.172,12
De 4 a 5 años: $479.828,25
Para esta franja, la canasta se integró con $249.720,68 en bienes y servicios y $230.107,57 en cuidados. A diferencia de los grupos más chicos, acá empieza a pesar más el costo de consumo que el de cuidado.
- bienes y servicios: $249.720,68
- cuidados: $230.107,57
La canasta costó $309.616 (+5,7% mensual) en mayo para un niño de hasta un año.
La canasta de crianza en Jujuy fue de entre $472.844 y $599.209 en febrero de 2026, según el tramo de edad de niñas, niños y adolescentes.
De 6 a 12 años: $599.209,56
Fue el grupo más caro de todos en febrero. En este caso, los bienes y servicios ascendieron a $305.692,56 y el cuidado a $293.517,00. Aunque las horas de atención son menores que en edades tempranas, el gasto total sube por el mayor peso de consumos cotidianos.
- bienes y servicios: $305.692,56
- cuidado: $293.517,00
Qué es la canasta de crianza
La canasta de crianza es una estimación mensual que busca medir cuánto cuesta criar a un niño, niña o adolescente. Incluye dos grandes componentes: por un lado, el costo de los bienes y servicios necesarios para su desarrollo, como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda; por otro, el costo de los cuidados, es decir, el valor del tiempo que demanda la atención cotidiana.
En Jujuy, esta canasta se calcula para cuatro tramos de edad: menores de 1 año, de 1 a 3 años, de 4 a 5 años y de 6 a 12 años. El documento oficial aclara además que la medición alcanza hasta los 12 años inclusive.
Cuál fue el grupo más caro en febrero
El tramo de 6 a 12 años fue el más caro en febrero de 2026, con una canasta total de $599.209,56. Le siguió el grupo de 1 a 3 años, con $561.920,92.
Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026
El costo mensual para sostener a niños y adolescentes varió según la edad y muestra un aumento significativo respecto al año pasado, según datos de la DIPEC.
Canasta de crianza en Jujuy enero 2026
- Menos de 1 año: $465.758,65
- De 1 a 3 años: $552.811,03
- De 4 a 5 años: $468.086,62
- De 6 a 12 años: $584.836,18
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