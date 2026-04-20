Canasta de crianza en Jujuy: cuánto costó en febrero alimentar y educar a un hijo

La canasta de crianza en Jujuy fue de entre $472.844 y $599.209 en febrero de 2026, según el tramo de edad de niñas, niños y adolescentes.

La canasta costó $309.616 (+5,7% mensual) en mayo para un niño de hasta un año. cuánto dinero se necesitó por mes para cubrir los gastos de niñas, niños y adolescentes, según cada tramo de edad. El informe fue elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos y contempla tanto el costo de bienes y servicios como el valor del cuidado.

Canasta de Crianza. La crianza en Jujuy no da respiro: el costo para diciembre de 2025 escaló hasta los $561.000

De acuerdo con los datos oficiales, en febrero la canasta de crianza fue de $472.844,12 para menores de 1 año, de $561.920,92 para el grupo de 1 a 3 años, de $479.828,25 para niños de 4 a 5 años y de $599.209,56 para el tramo de 6 a 12 años.

En este grupo, los bienes y servicios representaron $150.693,52 , mientras que el costo del cuidado fue de $322.150,60 . Es decir, la mayor parte del gasto estuvo explicada por el tiempo de atención y acompañamiento que requiere un bebé.

Fue el segundo monto más alto del informe. En este tramo, los bienes y servicios llegaron a $193.748,81 y el costo del cuidado trepó a $368.172,12 , el valor más alto entre todos los grupos etarios en ese componente.

bienes y servicios: $193.748,81

costo del cuidado: $368.172,12

De 4 a 5 años: $479.828,25

Para esta franja, la canasta se integró con $249.720,68 en bienes y servicios y $230.107,57 en cuidados. A diferencia de los grupos más chicos, acá empieza a pesar más el costo de consumo que el de cuidado.

bienes y servicios: $249.720,68

cuidados: $230.107,57

La canasta costó $309.616 (+5,7% mensual) en mayo para un niño de hasta un año. La canasta de crianza en Jujuy fue de entre $472.844 y $599.209 en febrero de 2026, según el tramo de edad de niñas, niños y adolescentes.

De 6 a 12 años: $599.209,56

Fue el grupo más caro de todos en febrero. En este caso, los bienes y servicios ascendieron a $305.692,56 y el cuidado a $293.517,00. Aunque las horas de atención son menores que en edades tempranas, el gasto total sube por el mayor peso de consumos cotidianos.

bienes y servicios: $305.692,56

cuidado: $293.517,00

Qué es la canasta de crianza

La canasta de crianza es una estimación mensual que busca medir cuánto cuesta criar a un niño, niña o adolescente. Incluye dos grandes componentes: por un lado, el costo de los bienes y servicios necesarios para su desarrollo, como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda; por otro, el costo de los cuidados, es decir, el valor del tiempo que demanda la atención cotidiana.

En Jujuy, esta canasta se calcula para cuatro tramos de edad: menores de 1 año, de 1 a 3 años, de 4 a 5 años y de 6 a 12 años. El documento oficial aclara además que la medición alcanza hasta los 12 años inclusive.

Cuál fue el grupo más caro en febrero

El tramo de 6 a 12 años fue el más caro en febrero de 2026, con una canasta total de $599.209,56. Le siguió el grupo de 1 a 3 años, con $561.920,92.

Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

El costo mensual para sostener a niños y adolescentes varió según la edad y muestra un aumento significativo respecto al año pasado, según datos de la DIPEC.

Canasta de crianza en Jujuy enero 2026