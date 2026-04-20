Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina

Luis Brandoni falleció a los 86 años luego de permanecer internado varios días tras haber sufrido una caída en su domicilio. La noticia fue confirmada por su amigo y productor teatral Carlos Rottemberg, y generó un fuerte impacto en el mundo artístico argentino.

Espectáculos. Murió Luis Brandoni: "Mi obra maestra" y el recuerdo de su paso por Jujuy

Desde la cuenta oficial del Multiteatro lo despidieron con un mensaje cargado de emoción, en el que destacaron su enorme aporte al teatro nacional y su compromiso sostenido a lo largo de toda su carrera, más allá de los escenarios.

Conocido popularmente como “Beto”, Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires . Desde los años sesenta desarrolló una trayectoria amplia y reconocida, que lo convirtió en uno de los intérpretes más destacados del país.

A lo largo de su carrera se caracterizó por su versatilidad, su solidez actoral y su presencia constante en obras y producciones de gran repercusión. En teatro integró puestas muy recordadas como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja, esta última junto a Guillermo Francella, con quien construyó una dupla muy valorada por el público.

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Películas inolvidables

Su labor en escena recibió importantes reconocimientos. Entre ellos se encuentran dos premios Konex de Platino, distinciones de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, el Cóndor de Plata a la Trayectoria y el Premio Podestá otorgado por la Asociación Argentina de Actores. En 2015, además, fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña.

En cine también dejó títulos inolvidables del audiovisual argentino, entre ellos Esperando la carroza, Made in Argentina, Un lugar en el mundo y Cien veces no debo. En años más recientes volvió a la pantalla grande con películas como Mi obra maestra y Convivencia.

En televisión tuvo participaciones muy recordadas en ciclos como Mi cuñado, En terapia y Nada, serie en la que compartió elenco con Robert De Niro. Su estilo interpretativo, natural y preciso, lo mantuvo vigente durante décadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/2046077855021318534&partner=&hide_thread=false Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional. pic.twitter.com/katvoTUhin — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) April 20, 2026

Además de su carrera artística, Brandoni tuvo participación en la vida política del país. Fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001 y también ocupó la vicepresidencia de la Asociación Argentina de Actores, desde donde impulsó distintas iniciativas vinculadas al sector cultural.

En 2020 publicó su autobiografía, Antes de que me olvide, escrita junto a Marcelo Ramos, donde repasó su historia personal y profesional. Ese mismo tiempo también marcó su regreso al teatro con ¿Quién es quién?, obra que compartió con Soledad Silveyra.

Con una carrera que atravesó generaciones y formatos, Luis Brandoni quedó como una de las personalidades más influyentes de la escena nacional. Su legado permanecerá ligado tanto a su obra artística como a su participación en la vida pública argentina.